Magische Candlelight Sessions bij Play Nostalgie

Met twee magische Candlelight Sessions sloot Play Nostalgie een schitterende kerstweek in Roeselare af. In de idyllische, met 2024 (!) kaarsen verlichtte Augustijnenkerk van het Klein-Seminarie brachten Paul Michiels, Jasper Steverlinck, Mentissa en het gospelensemble PE Live twee hartverwarmende concerten.

'Dit evenement was echt op maat van Play Nostalgie: exclusief, magisch en verbindend. Het publiek – Play Nostalgie luisteraars die de afgelopen dagen tickets wonnen – was afwisselend ontroerd en begeesterd door de popclassics in een gospel-jasje', blikt een tevreden station manager Jo Nachtergaele terug. Ook de deelnemende artiesten waren vol lof. 'Dit was niet zomaar een kerstconcert. Samen zingen met het koor en de band van PE Live was pure magie. Ook wij als gastzangers hebben meermaals kippenvel gevoeld', aldus Paul Michiels.

Na de Candlelight Sessions zet Play Nostalgie een feestelijke eindsprint in richting 2024. Op 24 december en op kerstdag trakteren de DJ’s doorheen de dag de luisteraars op allerlei cadeautjes. Luisteren en de app bij de hand houden! Vanaf 26 december zwaaien we het jaar uit met een extra cadeautje voor onze luisteraars: we hernemen onze meest populaire hitlijst om het oude jaar uit te zwaaien en het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. De 'Top 3000 Replay' loopt de hele kerstvakantie lang. Twee weken lang genieten van de allerbeste classics.