Maarten & Dorothee zijn terug met een nieuw seizoen van 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over…'
Hoe weet Walter Damen of een cliënt eerlijk is of liegt? Waarom kan Siska Schoeters niet trouwen met haar lief? Is alles wat Xander De Rycke in zijn shows over zijn vriendin vertelt waar? Tijdens de zomervakantie zitten Q-dj's Maarten & Dorothee niet stil.
Vanaf donderdag 16 juli onderwerpen ze Steffi Merci, Xander De Rycke, Siska Schoeters, Lies Vandenberghe & Maarten Breckx, Walter Damen, Elisabeth Lucie Baeten en Jelle De Beule aan een stevig vragenvuur.
In een nieuw seizoen van de populaire Q-podcast 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over…' halen de ochtendstemmen van Qmusic hun gasten door de zoekmachine. Zo krijgen de bekende gezichten de tien meest gegoogelde vragen over zichzelf voorgeschoteld, die ze in hoogsteigen persoon beantwoorden. Het resultaat? Openhartige, (h)eerlijke en hilarische gesprekken.
Steffi Merci bijt de spits af. Wat is haar schoenmaat? Die ogenschijnlijk eenvoudige vraag krijgt een wel heel verrassend antwoord…
De Q-podcast De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over… is vanaf donderdag 16 juli te beluisteren in de Q-app, op Qmusic.be en via andere podcastplatformen. Elke donderdag lossen Maarten & Dorothee een nieuwe aflevering.
http://www.qmusic.be
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