Maar liefst 71 Q-luisteraars winnen 1000 euro met 'Het Verboden Woord' van Qmusic

Vrijdagavond werden de Q-dj's van de actie 'Het Verboden Woord' verlost. In totaal wonnen dankzij die actie maar liefst 71 Q-luisteraars 1000 euro om zorgeloos mee te shoppen.

De dj’s kregen sinds maandag 13 maart 7.00 uur een strikt verbod van Qmusic opgelegd: ze mochten het woord ‘eigenlijk’ niet meer uitspreken. Deden ze dat toch, dan kon een luisteraar 1000 euro shoptegoed winnen door op de rode knop in de Q-app te duwen. Voor de Q-dj’s bleek de opdracht met 71 ‘eigenlijks’ heel wat moeilijker dan gedacht. Geen enkele ‘eigenlijk’ ontsnapte aan het aandachtige oor van de luisteraars. Het verbod werd vrijdag 17 maart om 19.00 uur opgeheven. Vincent Vangeel, die je tijdens de vroege ochtend hoort bij Q, behield tot enkele minuten voor het afloop van de actie een clean sheet. Maar op het allerlaatste nippertje trapte hij bij 'Vincent Live' in de val en maakte hij de laatste luisteraar blij met 1000 euro om te shoppen.

Bekijk hier hoe de Q-dj’s het er vanaf brachten:

Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe: 'We zijn heel blij dat we zoveel luisteraars gelukkig mochten maken met 1000 euro aan shoptegoed, maar we zijn vooral ook opgelucht dat we vanaf nu weer zonder nadenken radio kunnen maken. Hoe hard we onze hersenen ook forceerden, het lukte ons maar niet dat woord te mijden. Je gebruikt het zo ontzettend onbewust, zeker in een spontaan gesprek. We hebben ons geamuseerd onder de Q-dj’s en hebben leuke radio gemaakt, maar waren eigenlijk de wanhoop nabij (lachen).'

Vincent Fierens: 'Onze luisteraars waren ook meedogenloos (lacht). Ze speurden massaal mee en gunden ons geen moment rust. Terecht, want dat heeft ze nu een heel erg mooi shopbudget opgeleverd. Maar geen zorgen: we zijn we nog nét niet failliet (lacht).'

Ochtendstem Dorothee Dauwe liet de eerste ‘eigenlijk’ al een dikke 10 minuten na de start van de actie vallen. De toon werd meteen gezet, want het ‘verboden woord’ viel nog 8 keer tijdens die bewuste ochtendshow. In totaal werden ochtendstemmen Maarten en Dorothee 19 keer betrapt. Maar ook Q-dj’s Matthias Vandenbulcke (14x), Vincent Fierens (9x) en Tom De Cock (9x) deden een flinke duit in het zakje van hun luisteraars.