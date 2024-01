Maandag begint de 'Vrolijke Vriendenweek' bij Play Nostalgie

Maandag is de hele Play Nostalgie ploeg terug present. Bij 'Team Ochtend' vliegen ze er meteen in met de 'Vrolijke Vriendenweek'.

DJ Bart De Raes: 'Elke dag brengt mijn vaste Ochtendvriend een extra vriend of vriendin mee, met wie hij of zij een bijzondere band heeft. Zo brengt Yanko op maandag Frank Raes mee: samen delen ze een 'Gouden Franko' uit. Op dinsdag komt comedian Wouter Deprez mee met Liesa. Gene brengt op woensdag Belle Perez naar de studio, Celine en Sarah Puttemans zijn er op donderdag en vrijdag komt Hans Otten samen met Fleur naar Play Nostalgie. Vriendjes genoeg dus, en dan spreken we nog niet over de vele vrienden-luisteraars die onze programma's van 'Team Ochtend' zoveel leuker maken. Laat 2024 maar komen!'