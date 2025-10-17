Luistercijfers! Zomerse groei voor Studio Brussel en MNM

De VRT-radiozenders beleefden een sterke zomer. In de periode van mei tot augustus 2025 bereikte VRT elke dag 2,4 miljoen Vlaamse luisteraars, goed voor een marktaandeel van 53,3%. Dat is bijna een procentpunt meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De nieuwe luistercijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) bevestigen zo de sterke radioportefeuille van VRT.

Trouw luisterpubliek

Met dagelijks bijna een miljoen trouwe luisteraars en een marktaandeel van 23,8% blijft Radio 2 de onbetwiste marktleider in Vlaanderen.

Radio 1 haalt een solide marktaandeel van 8,4% en blijft in bereik het derde grootste radiomerk van Vlaanderen. Afgelopen maanden bevestigde Radio 1 zijn positie als populairste on demand-audiomerk in Vlaanderen, met maandelijks bijna 2 miljoen luistersessies. De podcast #weetikveel was deze zomer de absolute uitschieter voor VRT.

Studio Brussel zorgde met een vernieuwde, frisse aanpak voor een zomer vol livemuziek en festivalbeleving. De radiozender stijgt, vergeleken met de zomer van vorig jaar, van een marktaandeel van 7,1% naar 8%.

MNM groeit naar een marktaandeel van 6,4%. Bij de generatie onder 45 jaar bedraagt de stijging ten opzichte van vorig jaar zelfs 28%.

Klara blijft stabiel met een marktaandeel van 1,8% en behoudt haar trouwe luisterpubliek.

Digitaal sterk

Ook digitaal blijft VRT Radio scoren. De digitale zenders – Radio Bene, De Tijdloze, MNM Hits en Klara Continuo – zijn samen goed voor bijna 5% marktaandeel. De cijfers tonen dat het publiek deze digitale merken binnen de portefeuille vlot weet te vinden.

Een zomer en najaar vol beleving

Els Van de Sijpe, manager VRT Radio & Audio: 'Het doet elke maker deugd om te zien dat zoveel Vlamingen met VRT de zomer beleefden. Muziekzender Studio Brussel koos voor een nieuwe, frisse aanpak van de festivalzomer, in samenwerking met VRT MAX, VRT NWS en VRT Canvas. Een bruisende liveflow met concerten, interviews en beleving die duidelijk in de smaak viel bij ons publiek - en ook op de socials piekte. En ook met VRT Zomerhit en Radio 2 aan Zee zorgden we acht weken lang voor een zomer vol muziek van hier. Dit najaar zetten we in op nog meer beleving, met maandag al de aftrap van het spannende MNM-avontuur Sander tegen de tijd - dit jaar nog grootser, met meer verrassing en op locatie in Leuven. En met daarna nog de Radio 1 Sessies, Klara’s Top 100, De Warmste Week, De Tijdloze Countdown en de Radio 2 Top 2000 is het audio-aanbod van VRT het hele najaar voelbaar in Vlaanderen.'