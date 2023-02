Luistercijfers: Willy breekt door, Qmusic en Joe bevestigen als 2de en 3de grootste zenders van Vlaanderen

Willy rockt meer dan ooit tevoren. De digitale rockzender bereikte, sinds de opstart van de zender drie jaar geleden, nooit meer luisteraars dan in de laatste maanden van 2022.

Met een marktaandeel van 1.9% (12+) maakt de zender dan ook een spectaculaire sprong. Ook op de zenderdoelgroep 18-54 is er een stevige groei naar 3.7% marktaandeel. Een mooie beloning van de luisteraars die duidelijk hun weg naar Willy hebben gevonden. De rebranding, vernieuwingen en acties die het Willy-team dit najaar injecteerde in de zender worden duidelijk gesmaakt.

Qmusic zet haar positieve lijn verder en bevestigt nog steeds als tweede grootste zender met 12.9% marktaandeel bij het brede publiek. Op zenderdoelgroep 18-44 noteert Qmusic met 25.4% marktaandeel zelfs de beste score in ruim tien jaar tijd. De zender versterkt daarmee haar afgetekende positie als marktleider bij de jongere luisteraars. Ook Joe kijkt als derde grootste zender terug op een mooi najaar met 10.3% marktaandeel bij het brede publiek (12+). De zender stijgt bij de zenderdoelgroep 35-54 jarigen naar 15.7%. Dat blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, vrijdag 17 februari 2023, bekendgemaakt zijn voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022.

Charlotte Ghekiere, channel manager Willy: 'Dit is gewoonweg fantastisch! We hebben de voorbije jaren met het team van Willy heel hard gewerkt om een eigen plekje in het radiolandschap te veroveren en de liefhebbers van rockmuziek terug een thuis te geven. We zijn met Willy intussen de startup fase ontgroeid en volwassen geworden. Dit resultaat bevestigt dat een digitale zender echt een rol van betekenis kan spelen in een snel veranderend radiolandschap en als derde volwaardige zender binnen DPG Media fier naast Qmusic en Joe kan staan. En met de komst van Tomas De Soete in de ochtend zijn we ook 2023 goed gestart. Het leven rockt niet altijd, maar Willy gelukkig wel!'

Michael Dujardin, channel manager Qmusic: 'Heel veel blije gezichten en groot enthousiasme bij het Qmusic-team. Onze groei van de laatste jaren krijgt een mooie extra bekroning met het hoogste marktaandeel op onze doelgroep sinds 2011. Meer dan een kwart van de radioluisteraars tussen 18 en 44 heeft Q als favoriete radiostation en dat is een hele eer. Het is fijn om te merken dat we met onze vaste waarden - zoals Maarten & Dorothee in de ochtend en Vincent Fierens in de namiddag - in combinatie met grote acties en evenementen - zoals Het Geluid en het succesvolle Q-Pop in het Sportpaleis - het verschil kunnen maken en dat dit ook zo breed gesmaakt wordt.'

Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'Het hele team is ontzettend fier op de behaalde luistercijfers van Joe. Dankzij een warm najaar met de goededoelenactie Pakje van je Hart, de Top2000 en het Joe Christmas House in Antwerpen omarmen we elke dag een half miljoen luisteraars en is Joe steevast de nummer 3 van Vlaanderen. Als channel manager kan je dan ook alleen maar trots zijn.'