'Restaurant Misverstand' opent de deuren voor een nieuw seizoen in Diksmuide
Luisteraar Philippe kraakt de tweede lach van JOE en wordt 19.500 euro rijker
Kijkcijfers: 12, 13, 14 en 15 februari 2026

Luistercijfers! VRT-radio bereikt bijna 2,4 miljoen Vlamingen

woensdag 18 februari 2026
Foto: MNM - © VRT 2025

VRT zet een sterk najaar neer in een uitdagende radiomarkt. In de periode van september tot december 2025 bereikten de VRT-radiozenders elke dag samen bijna 2,4 miljoen Vlaamse luisteraars.

Dat vertaalt zich in een solide marktaandeel van 53,8%. Ook in on demand bevestigt VRT als grootste speler. De nieuwe luistercijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) bevestigen daarmee de sterke positie van VRT op de Vlaamse audiomarkt.


Sterke live prestaties in versnipperde markt
In een radiolandschap dat steeds verder versnipperd raakt, blijft VRT opvallend sterk presteren. Dankzij de digitale shift groeit het marktaandeel in live luisteren tegenover vorige meetperiode en tegenover vorig jaar. Dat bevestigt de blijvende relevantie en brede aantrekkingskracht van de VRT-radioportefeuille bij een groot en divers publiek.

Trouwe luisteraars, breed bereik
Met dagelijks bijna een miljoen trouwe luisteraars en een marktaandeel van 25,4% blijft Radio 2 de onbetwiste marktleider in Vlaanderen. Radio 1 haalt een solide marktaandeel van 7,8% en blijft in bereik het derde grootste radiomerk van Vlaanderen. Studio Brussel haalt een marktaandeel van 7,8%. MNM tekent in deze golf een marktaandeel op van 6,3%. Klara blijft stabiel met een marktaandeel van 1,8%. Digitale radiozender Radio Bene bevestigt met 1,2% marktaandeel. De Tijdloze klopt af op een marktaandeel van 1,3%.

Absolute koploper in on demand
Ook on demand bevestigt VRT haar leiderspositie. Met een uitgebreid en veelzijdig audio-aanbod is de publieke omroep de grootste speler in Vlaanderen. Podcasts en fragmenten uit #weetikveel, Het kwartier, De wereld van Sofie, Stoute schoenen, maar ook Nachtwacht luisterverhalen en 90 minutes vinden massaal hun weg naar het hart en oor van de Vlaming. In de periode september tot december 2025 noteerde VRT gemiddeld 5.108.231 kwalitatieve starts per maand (luisterbeurten van minstens 60 seconden).


Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht VRT
https://www.vrt.be/nl
Meer artikels over VRT - Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Evert loopt nog steeds te treuren over de dood van Willemijn en nu is ook nog een van zijn honden overleden. Ondertussen is Martin nog steeds niet open tegen Cheryl en de therapie van dr. Rossi lijkt niet te helpen. In de winkelstraat wordt Claire opnieuw geconfronteerd met Ernst, zij lijken beiden hun verleden niet los te kunnen laten en Anouk wordt geacht vrijwilligerswerk te doen op de hockeyvereniging van Vlinder.

'Gooische Vrouwen', om 00.05 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:00
    VRT NWS journaal 13u
    13:25
    Het weer (laat)
  • 12:00
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    13:40
    Winterbeelden
  • 13:15
    Monster Shaker
    13:25
    Sisters
  • 13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
    13:30
    Het Weer (middag)
  • 10:40
    Geen uitzending
    13:30
    Helicopter ER
  • 11:45
    Geen uitzending
    14:20
    S.W.A.T.
  • 13:00
    Geen uitzending
    14:45
    Xena: Warrior Princess
  • 09:10
    Geen uitzending
    15:50
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:10
    Geen uitzending
  • 12:35
    De Tafel van Tine
    13:45
    Komen eten
  • 12:50
    Neighbours: A New Chapter
    13:20
    C.S.I. New York
  • 13:05
    Evil
    14:00
    The First 48
  • 12:35
    Botched
    13:30
    De wereld op je bord
  • 12:55
    I Cut Off His Penis: The Truth Behind The Headlines
    13:45
    Forensic Files II
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 13:05
    Het appartement
    13:55
    Met Nederlandse hits naar het komende uur
  • 13:10
    Peppe's Sicilië
  • 13:00
    Murdoch Mysteries
    13:55
    Death Valley
  • 13:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
    14:00
    First Dates Australia
  • 13:00
    NOS Olympische Winterspelen
    22:10
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
  • 13:00
    NOS Journaal
    13:25
    Nieuwsuur
  • 13:10
    Geitje voor een karweitje
    13:17
    Zin in Zappelin