Luistercijfers! Topposities voor Qmusic en JOE, digitale zenders breken records

Radiozenders Qmusic en JOE zijn vergeleken met dezelfde periode vorig jaar opnieuw gegroeid. Ze verstevigen zo hun plek in de top van het Vlaamse radiolandschap.

Qmusic noteert een marktaandeel van 13.2% en blijft daarmee de tweede grootste zender. JOE is met 11.7% de derde grootste. Ook binnen hun zenderdoelgroepen zijn Qmusic en JOE stevig verankerd. Qmusic blijft met voorsprong marktleider bij de 18- tot 44-jarigen met een aandeel van 24.4%. JOE klokt bij de 35-54-jarigen af op 13.5% marktaandeel.

Daarnaast doen de digitale zenders van DPG Media het beter dan ooit tevoren. Vooral de themakanalen van JOE – waaronder JOE Gold en JOE Easy – breken records. Zowel JOE ​ Gold als JOE Easy halen elk 1.2% marktaandeel bij het brede publiek (12+). Ook Willy blijft een stabiel ankerpunt: samen met Willy Class X behaalt de zender 4% marktaandeel (op 18-54). Alle digitale zenders van Qmusic, JOE en Willy samen behalen een marktaandeel van 8.2% binnen de doelgroep 18-54. Daarmee blijft DPG Media marktleider in de digitale radiomarkt in Vlaanderen.

Dat alles blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, vrijdag 20 juni 2025, bekendgemaakt werden voor de periode van 1 januari tot en met 30 april.

Michael Dujardin, channel director Qmusic: 'Qmusic maakt een mooie sprong vooruit ten opzichte van het voorjaar van vorig jaar en blijft stevig op koers als het tweede grootste radiostation van Vlaanderen. Op onze kern­doelgroep 18-44 bevestigen we wederom ons marktleiderschap. De sterke lijn die we al jaren aanhouden, zetten we daarmee verder, dankzij het grote enthousiasme van onze luisteraars en de gedrevenheid van ons team. Dat team kijkt uit naar de zomer, die we volgende week vrijdag feestelijk inzetten met De Foute Party in Flanders Expo. Een dag later openen we het Q-Beach House in Oostende, waar heel Vlaanderen welkom is voor 9 weken live radio, veel muziek en zomerse gezelligheid op ons strand.'

Charlotte Ghekiere, channel director JOE en Willy: 'JOE leeft duidelijk bij onze luisteraars, en het is zo fijn om te zien hoe acties als ‘De Camper van Sven en Anke’ voor een hoop buzz zorgen in heel Vlaanderen. Dat enthousiasme doet ons altijd deugd. Daarnaast groeien onze digitale kanalen als nooit tevoren. JOE Gold en JOE Easy breken records en bereiken steeds meer luisteraars, wat ons alleen maar energie geeft om nog meer straffe dingen te doen. Te beginnen met de zomer, die we bij JOE op gang trekken met ‘JOE Parad’ice Beach’. We openen het grootste ijssalon op het strand met live radio en optredens. Ook Willy blijft onmisbaar voor een steeds groter wordende en trouwe fanbase en zet deze zomer volop in op live radio en beleving. Voor het derde jaar op rij zijn we te gast bij Museum M in Leuven met ‘De Zomer van M en Willy’: twee maanden lang zomerse radio, gratis optredens, dj-sets, expo’s en workshops, met elke donderdag een gezellige afterwork. Ik ben ontzettend trots op ons team – hun passie en inzet maken dit allemaal mogelijk. Samen met onze luisteraars kijken we uit naar een zomer vol mooie momenten.'