Luistercijfers: TOP scoort bij online luisteraars

TOP bereikt wekelijks 205.000 luisteraars met energiek recept van beats en dancepop. Dat blijkt uit de meest recente CIM-cijfers voor de periode januari tot april 2025.

Het marktaandeel bij 18-44 is deze periode gestegen tot 3,4% in vergelijking met 3,2% in dezelfde meetperiode in 2024. Daarenboven is ook de gemiddelde luisterduur gestegen.

Online luisteren blijft in de lift bij TOP. Uit cijfers van CIM-neuromedia blijkt dat TOP in deze meetperiode gemiddeld 1.385.886 actieve luistersessies (sessies van >1 min.) haalt per maand, een stijging van 11% in vergelijking met vorige periode (1.250.882).

De zomer van TOP heeft ook dit jaar opnieuw heel wat te bieden. Het start met de 'Summerbeat 1000', een feestelijke lijst boordevol zomerse vibes. Bovendien trekt TOP naar acht dancefestivals met een unieke activatiestand, waarbij de festivalsfeer ook op antenne te horen zal zijn. En tot slot is er de TOP DJ Battle, een zoektocht naar opkomend dj-talent, met als ultieme prijs: een optreden op Tomorrowland.