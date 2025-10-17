Luistercijfers! TOP groeit sterk bij jongste doelgroepen

TOP doet het uitstekend bij de jonge en energieke muziekliefhebbers. Volgens de nieuwste CIM-luistercijfers (meetperiode mei tot en met augustus 2025) behaalt TOP een algemeen marktaandeel van 1,6%.

De zender noteert daarbij stijgingen in alle leeftijdsgroepen, met een bijzonder sterke groei bij de jongste doelgroep (18-34).

Bij de 18-34 jarigen stijgt TOP van 3,6% naar 5,6%, een indrukwekkende sprong die de positie van de zender in dit segment versterkt. Ook bij de 18-44 jarigen groeit het marktaandeel van 3,4% naar 4%, en bij de 18-54 jarigen van 2,6% naar 3,1%.

Deze stijgende trend vertaalt zich ook in een bereik van zo’n 240.000 luisteraars per week, een stijging van 35.000 ten opzichte van de vorige meetperiode. Ook het in 2025 gelanceerde TOP2, de digitale tweelingbroer van TOP voor de liefhebber van elektronische muziek, zit in de lift. Wekelijks stemmen zo’n 21.000 luisteraars af op TOP2.

'We zijn bijzonder trots op deze cijfers', aldus Stephan Vanden Berghe van TOP. 'Ze tonen aan dat onze focus op energieke, hedendaagse muziek werkt. TOP is en blijft de radio voor wie houdt van beats, fun en positieve vibes. We kijken nu al uit naar december waarbij de Dance TOP 1000 de ideale aanloop vormt voor de feestdagen.'