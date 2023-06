Luistercijfers! Studio Brussel groeit opnieuw in bereik en luisterduur

Met nieuwe programma's als 'De Jaren Nul', een nieuw dagelijks muziekprogramma 'Radar' en een sterke ochtendshow met Fien en Thibault neemt Studio Brussel opnieuw zijn rol op als dé muziekzender van Vlaanderen.

De zender haalt een marktaandeel van 8,2%. Dat is een groei van 1,4 %-punt op een jaar tijd. Ook de nieuwe digitale zender De Tijdloze groeit door en komt nu uit op 1,1% marktaandeel. Dat blijkt vandaag uit de nieuwe meting door het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

In de periode gemeten tussen januari en april 2023 luisterden elke dag bijna 2,6 miljoen Vlamingen naar een van de VRT-radiozenders. Dat is vergelijkbaar met een jaar geleden. Radio2 blijft afgetekend de grootste radiozender van Vlaanderen, met dagelijks meer dan 1,1 miljoen luisteraars, goed voor een marktaandeel van bijna 25%. Radio 1 haalt 7,8% marktaandeel, MNM klopt af op 6,4% marktaandeel. Klara blijft stabiel op 2,3% marktaandeel.

Els Van de Sijpe, manager VRT Radio & Audio: 'Mooie resultaten voor Studio Brussel! Intussen is de echte festivalzomer begonnen en zet de zender zijn bijna 450.000 dagelijkse luisteraars op de eerste rij om die samen te beleven. Radio2 verliest marktaandeel. In een vernieuwingsoperatie is dat niet geheel onverwacht. We weten dat onze luisteraars wat tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe programma's. We zien ook al positieve groei, zoals een grotere digitale impact en meer en jongere online luisteraars 's ochtends. Én we hebben mooie vooruitzichten met een nieuwe editie van 'Zomerhit' en 6 weken lang 'Radio2 aan Zee' in Blankenberge.'

Het medium radio beweegt in een rijker en diverser landschap, waarin vooral de digitale initiatieven groei ervaren. Opvallend daarbij is de verschuiving van lineair naar on demand luisteren, wat buiten de CIM-cijfers valt. Ook VRT volgt die evolutie. Met podcasts zoals Bless the mess (MNM) en WinWin (Radio2) zetten de VRT-radiomerken met hun basiswaarden (zoals jonge communities, consumenten) actief in op die shift naar on demand. Het digitaal luisteraanbod op VRT MAX blijft dan ook groeien. Zo verdubbelde het aantal podcaststarts van VRT-podcasts de eerste 4 maanden van het jaar (januari - april 2023) vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.