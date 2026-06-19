Luistercijfers! sterk resultaat voor Radio 2 doet VRT-marktaandeel verder groeien

VRT verstevigt haar sterke positie in het Vlaamse radiolandschap. De nieuwste luistercijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) tonen een lichte maar duidelijke groei van het totale marktaandeel naar 54,7% in de periode van januari tot april 2026, tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Elke dag bereikten de VRT-radiozenders daarmee samen meer dan 2,4 miljoen luisteraars. Daarmee bevestigt VRT haar brede relevantie in een competitieve en veranderende audiomarkt.

Sterke connectie met groot publiek

De stijging van het totale marktaandeel wijst op een blijvende sterke connectie met een groot publiek. Vooral Radio 2 draagt bij aan die groei, met een stijgend marktaandeel van 26,1%, het hoogste resultaat sinds 2023 . Radio 1 (8,5%) en Klara (1,8%) bevestigen hun plaats in het aanbod met een trouw publiek. Digitale radiozenders Radio Bene (1,9%) en De Tijdloze (1,8%) behalen beide hun hoogste marktaandeel sinds het ontstaan in 2021. MNM tekent in deze golf een marktaandeel van 5,1% op. Studio Brussel klopt af op een marktaandeel van 7,8%.

Annemie Gulickx, hoofd Audio VRT: 'VRT heeft sterke merken in huis die elk op hun manier een publiek bereiken. Live-radio blijft een belangrijke poot in het audioaanbod van VRT. Het maakt ons oprecht trots dat er dagelijks nog steeds meer dan 500 000 Vlamingen naar Radio 1 luisteren en meer dan 1 miljoen naar Radio 2. Daarnaast spelen we uiteraard steeds meer in op evoluties in het mediagedrag van jongeren, voor wie audio on demand en social content een grotere plek innemen. Een merk als MNM blijft groeien bij die jongere doelgroepen via het TikTok-kanaal van MNM en met titels als 22 minuten stomme vragen, Lotte gaat diep en Bless the Mess. Bovendien trekken we deze zomer opnieuw naar buiten met 8 weken VRT Zomerhit en een heel straffe festivalzomer op Studio Brussel en VRT MAX.'

Andere vormen van luisteren steeds belangrijker

De cijfers tonen dat niet alle netten dezelfde dynamiek kennen. Niet onlogisch. Deze evolutie bevestigt een bredere beweging in de markt: jongere doelgroepen zijn steeds moeilijker te bereiken via lineaire radio alleen. VRT speelt daar bewust op in door sterker in te zetten op digitale kanalen, met een groeiende focus op sociale media en on demand audio.

Net daarom is de brede kracht van het VRT-audioaanbod zo belangrijk. Het biedt een totaalaanbod op verschillende touchpoints dat diverse generaties en luisterbehoeften doorheen de dag bedient, en dat in een steeds meer versnipperde en internationale markt.