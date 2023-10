Luistercijfers! Radio2 verliest weer marktaandeel

Studio Brussel zet zijn stijgende trend voor de derde keer op rij verder. Dat blijkt uit de nieuwste meting door het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). De muziekzender groeit in bereik en luisterduur ten opzichte van een jaar geleden en haalt een mooi marktaandeel van 8,5%.

De digitale zender De Tijdloze groeit door en komt uit op 1,1% marktaandeel. Radio2 BeneBene stijgt naar 0,7% marktaandeel.

In de periode gemeten tussen mei en augustus 2023 luisterden elke dag 2,4 miljoen Vlamingen naar een van de VRT-radiozenders. Radio2 blijft de grootste radiozender van Vlaanderen, met dagelijks meer dan 1 miljoen luisteraars, goed voor een marktaandeel van 23,5%. Radio 1 haalt 7,6% marktaandeel. MNM meet 6,5% marktaandeel. Klara klopt af op 1,2% marktaandeel.

Het medium radio beweegt in een rijker en diverser landschap, waarin vooral de digitale initiatieven groei ervaren. Het groeiend on demand luisteren naar korte audiofragmenten en/of podcasts (zeer populair bij Radio 1 bijvoorbeeld) valt buiten deze CIM-meting.

Els Van de Sijpe, manager VRT Radio & Audio: 'Studio Brussel stijgt opnieuw in bereik, onder meer dankzij een sterke festivalzomer die overigens niet enkel op Studio Brussel zelf, maar ook digitaal op VRT NWS én op VRT MAX goed scoorde. Radio 1 bereikt net als 1 jaar geleden dagelijks ruim een half miljoen luisteraars en haalt een marktaandeel van 7,6%. Radio2 blijft afgetekend marktleider met dagelijks meer dan 1 miljoen luisteraars en een marktaandeel van 23,5%. Eerlijk, we hadden liever de broodnodige veranderingen doorgevoerd en tegelijkertijd ook alle luisteraars behouden. We geloven ook echt dat ons dat zal lukken. We zien wél dat meer luisteraars de weg naar het digitale station Radio2 BeneBene vinden en dat ook het regionale aanbod van Radio2 op VRT NWS verder blijft groeien tot meer dan 250.000 lezers per dag. Verder kijken we zeker ook uit naar een nieuw multimediaal consumentenprogramma, en naar nieuwe edities van populaire evenementen als de 'Radio2 Eregalerij' en de 'Radio2 Top2000' in Genk eind dit jaar.'