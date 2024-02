Luistercijfers! Radio2 groeit weer, digtale zender De Tijdloze scoort, MNM neemt duik

In de periode gemeten tussen september en december 2023 luisterden elke dag 2,5 miljoen Vlamingen naar een van de VRT-radiozenders. Dat blijkt uit de nieuwe meting door het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

Studio Brussel zet zijn groei al enkele golven verder en komt nu uit op 8,7% marktaandeel. De digitale radiozender De Tijdloze haalt met 1,4% zijn beste resultaat ooit. Ook Radio 1 doet het goed en haalt een marktaandeel van 8,9%. Dagelijks stemmen meer dan 600.000 luisteraars af op Radio 1. Daarmee is het in bereik de derde grootste radiozender van Vlaanderen.

Ten opzichte van de vorige golf ziet Radio2 opnieuw zijn marktaandeel stijgen tot 24,7%, goed voor dagelijks bijna 1,1 miljoen luisteraars. Daarmee blijft Radio2 afgetekend marktleider. Dat cijfer houdt nog geen rekening met het nieuwe consumentenprogramma 'WinWin' dat Xavier Taveirne sinds 8 januari presenteert op Radio2. Ook de digitale zender Radio2 BeneBene klimt verder en haalt bijna 1% marktaandeel.

Klara zit terug op zijn meer vertrouwde niveau met een marktaandeel van 1,7%. MNM haalt een marktaandeel van 5,6% en voelt als jongerenzender iets harder het veranderend mediagebruik. Zeker bij het jongste publiek is radio luisteren wat minder een dagelijkse gewoonte. De zender bereikt op weekbasis wel nog altijd bijna 500.000 luisteraars tussen 12 en 34. De digitale zender MNM Hits klimt naar 1,1% marktaandeel.

Els Van de Sijpe, manager VRT Radio & Audio: 'Deze cijfers zijn het resultaat van een sterk najaar, met acties en evenementen die onze luisteraars duidelijk waarderen. Denk maar aan een topeditie van De Warmste Week met MNM en Studio Brussel in Brugge, de Radio2 Top2000 in Genk, Iedereen Klassiek van Klara, het Radio 1 Boekenfeest of De Tijdloze in Kortrijk. Dagelijks stemmen 2,5 miljoen mensen af op één van onze radiomerken, omdat ze daarin het ideale gezelschap vinden dat hen op de hoogte houdt, een goed gevoel geeft, verbindt, verrast of ontroert. Met de recente lancering van WinWin, een nieuw populair en multimediaal consumentenprogramma bij Radio2, gaan we op dat elan verder. We vieren binnenkort met onze luisteraars onder meer een nieuwe editie van De 41 uur van Studio Brussel in Gent, vullen opnieuw het Sportpaleis met een Back to the 80s, 90s & Nillies-feest van MNM en Radio2, en kijken ook uit naar nieuwe edities van het Klarafestival en de Radio 1 Classics 1000.'