Luistercijfers! Radio2 blijft uitgesproken marktleider, vernieuwing geeft MNM een boost

VRT bereikt elke dag 2,4 miljoen Vlaamse luisteraars in de periode gemeten tussen september en december 2024. Dat blijkt uit de nieuwe meting door het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

Radio2 blijft de onbetwiste marktleider met dagelijks meer dan 1 miljoen trouwe luisteraars en klimt naar een marktaandeel van ruim 25%. Met onder meer de 'Radio2 Dansathon' en de 'Radio2 Top2000 Aller Tijden' had de zender dit najaar een sterk programma. De vernieuwing van afgelopen september geeft jongerenzender MNM dan weer duidelijk een boost met meer luisteraars en een langere luisterduur ten opzichte van de vorige golven.

Radio 1 laat in deze golf een marktaandeel optekenen van 7%. De actuazender evolueert verder van een puur radiomerk naar een rijk audiomerk met een groeiend bereik on demand dankzij een steeds groter aanbod, zowel in herbeluistering als in podcasts. Klara blijft stabiel met een marktaandeel van 1,9%. Muziekzender Studio Brussel groeit naar 8,2% marktaandeel. Jongerenzender MNM klimt na de vernieuwing in september naar bijna 450.000 luisteraars per dag, die ook langer luisteren waardoor het marktaandeel van MNM groeit naar 6,4%.

Steven Lemmens, nethoofd MNM en Studio Brussel: 'Sinds september waait er een nieuwe wind door MNM, met een frisse look en een vernieuwde ochtendshow. Het is fantastisch om te zien dat luisteraars deze vernieuwing omarmen en dat ook nieuwe luisteraars hun weg naar MNM vinden. Innovatieve en spraakmakende acties zoals Sander Tegen De Tijd en De Warmste Schoolbus hebben die groei zonder twijfel versterkt – en in 2025 doen we daar nog een schep bovenop. Ook Studio Brussel is in topvorm na een sterk najaar met als hoogtepunt De Tijdloze 100. En daar stopt het niet. In januari kozen onze luisteraars drie nieuwe winnaars voor De Nieuwe Lichting. En er staat een gloednieuw festivalseizoen te trappelen waar je bij Studio Brussel niets van hoeft te missen. We kunnen niet wachten!'