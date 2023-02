Luistercijfers: Radio 1 tekent sterke luistercijfers op, Radio2 blijft de grootste

In het najaar, in de periode gemeten tussen september en december 2022, luisterden elke dag 2,7 miljoen mensen naar een van de VRT-radiozenders. Dat blijkt uit de nieuwe meting door het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

​Opvallende stijger is Radio 1, met een marktaandeel van 9,3 procent. Dat is het beste resultaat sinds 2016. Radio2 blijft afgetekend marktleider met elke dag bijna 1,2 miljoen luisteraars en een marktaandeel van 26,1 procent. Met 8,3 procent doet Studio Brussel het deze golf opnieuw beter dan de 2 voorgaande golven. De digitale radiozender De Tijdloze ziet zijn bereik fors groeien naar ruim 60.000 luisteraars per dag en klimt op een jaar tijd van 0,5 naar 0,9 procent marktaandeel. MNM klopt af op 6,7 procent marktaandeel. Klara blijft stabiel op 2,2 procent marktaandeel.

Els Van de Sijpe, manager VRT Radio & Audio: 'In een digitaal radio-en audiolandschap met veel meer keuzemogelijkheden is het succes van Radio 1 veelzijdig. Het bereik klimt naar ruim 655.000 luisteraars per dag, de audiofragmenten uit de programma's worden op VRT NWS en in de app van Radio 1 nu al tot bijna 1 miljoen keer per maand beluisterd en de podcasts op VRT MAX blijven fors groeien, met succesreeksen als 'De Wereld van Sofie', 'Touché', 'Nieuwe Feiten' en '#weetikveel'. Bij Radio 1 is het echt 'Alles begint bij luisteren', live, of wanneer het je uitkomt.'