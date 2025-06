Luistercijfers! Radio 1 op koers, Radio 2 blijft uitgesproken marktleider

VRT bereikt elke dag bijna 2,5 miljoen Vlaamse luisteraars in de periode gemeten tussen januari en april 2025. Dat blijkt uit de nieuwe meting door het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

Radio 1 haalt in deze golf een solide marktaandeel van 8,6% en is in bereik het derde grootste radiomerk. De actuazender onderscheidt zich met een rijk en veelzijdig audioaanbod, en heeft ook een heel aantal bijzonder goed beluisterde podcasts in z'n portefeuille.

Radio 2 blijft de onbetwiste marktleider met dagelijks meer dan 1 miljoen trouwe luisteraars en een marktaandeel van 24%. MNM laat een marktaandeel van 6,7% optekenen en gaat er licht op vooruit, vooral in de doelgroep onder de 25 jaar. Klara bevestigt met een marktaandeel van 1,9%. Muziekzender Studio Brussel klopt af op 8% marktaandeel. De Tijdloze blijft groeien en haalt deze luistergolf z'n beste marktaandeel ooit: 1,5%.

Els Van de Sijpe, manager VRT Radio & Audio: 'Mooi om te zien hoe een rijke en brede informatiezender als Radio 1 zich positioneert als een sterk audiomerk in een steeds diverser en veranderend audiolandschap. Radio 1 bereikt dagelijks ruim 580.000 luisteraars en is daarmee de derde zender in bereik. De zender ziet daarbovenop ook zijn uitgebreid on demand audio aanbod van podcasts en audiofragmenten snel groeien. Nu kijken we samen met onze luisteraars uit naar een geweldige zomer vol muziek met festivalzender Studio Brussel, en uiteraard ook met Radio 2 aan Zee en VRT Zomerhit. Maar eerst nog de finale van De MNM Baksteen volgende week! Een waardevolle actie, want het niet kunnen kopen van een eigen woning is een van de grootste bezorgdheden bij heel wat jonge Vlamingen, blijkt uit onderzoek van onze studiedienst. We merken ook door de vele reacties op de socials en in de MNM-app dat de actie heel erg leeft.'