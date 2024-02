Luistercijfers! Qmusic zet succesverhaal verder, JOE en Willy stevig op koers

Qmusic blijft scoren als grootste commerciŽle zender van Vlaanderen. In de zenderdoelgroep 18-44 jarigen beleefde Qmusic het beste najaar in 15 jaar tijd met een marktaandeel van maar liefst 26,6%. De zender bouwt zo verder aan haar succesverhaal met gevestigde waarden als Maarten & Dorothee en Vincent Live en met spectaculaire acties en evenementen als Q-Pop, Elke Beller Wint en Het Geluid.

JOE staat sterk bij de zenderdoelgroep (35-54) en behoudt een stabiele positie met 15,5% marktaandeel. Luisteraars weten spitsduo’s Raf & Rani en Sven & Anke duidelijk te smaken. Dat laatste duo mocht enkele weken geleden dan ook de Kastaar voor radioprogramma van het jaar in ontvangst nemen. Vanochtend lanceerde de zender het gloednieuwe programma JOE le taxi waarin Ann Van Elsen vanaf 24 februari elke zaterdagochtend om 10u meerijdt met enkele bekende gezichten als Koen Wauters, Natalia, Olivier Deschacht en Willy Sommers.

Digital-only zender Willy groeit verder uit tot een gevestigde waarde. Bij het brede publiek (12+) zijn Willy en themazender Willy Class X samen goed voor 2,5% en Willy blijft daarmee de grootste digital-only zender van Vlaanderen. In de doelgroep 18-54 jarigen staat Willy sterk met 3,5% marktaandeel. Wekelijks vinden zo’n 300.000 luisteraars hun weg naar het ochtendblok met Tomas De Soete, de avondspits met Wim Oosterlinck of de Willy 1000. Dat blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, woensdag 21 februari 2024, bekendgemaakt werden voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2023.

Michael Dujardin, channel manager Qmusic: “Elke dag opnieuw voelen we dat het aantal luisteraars dat Qmusic een warm hart toedraagt blijft groeien. Dit blijkt uit de interactie met onze DJ's tijdens de programma's en de massale reacties die we ontvangen bij onze grote acties en evenementen. Dat we afgelopen najaar opnieuw records hebben gebroken, overtreft onze stoutste verwachtingen. Het hele Qmusic-team is dan ook enorm blij en trots dat we dagelijks deel mogen uitmaken van het leven van zóveel Vlamingen.”

Robin Vissenaekens, channel manager JOE: “Het hele team is blij om te zien dat JOE opnieuw op een mooie derde plaats staat. Het najaar was een groot succes met "Pakje van je Hart", waarmee we samen met onze luisteraars meer dan 1,6 miljoen euro hebben ingezameld voor kinderen in armoede. Bovendien slaan onze digitale zenders keer op keer aan en behalen ze nu samen een marktaandeel van 2,6% binnen de doelgroep 35-54 jaar.”

Charlotte Ghekiere, channel manager Willy: “Met 2,5% marktaandeel op 12+ halen we met Willy én Willy Class X ons beste cijfer en daar zijn we heel trots op. Met veel passie en enthousiasme bouwen we elke dag met het team hard ‘aan deze mooie droom die Willy heet’, om het met de gevleugelde woorden van Tomas De Soete te zeggen. Het is heel fijn dat dat ook rendeert en dat zo veel nieuwe luisteraars de weg naar Willy vinden. Met nog geen 5 jaar op de teller zijn we er als digital only zender toch maar mooi in geslaagd om een vast plekje te veroveren in het radiolandschap.”