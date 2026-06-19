Luistercijfers! Qmusic zet succesverhaal verder en behoudt toppositie
Qmusic trekt de succeslijn door en bevestigt haar prominente positie als tweede grootste zender van Vlaanderen met een marktaandeel van 12,6% bij het brede publiek (12+).
In de zenderdoelgroep 18-44 jaar blijft Qmusic bovendien met ruime voorsprong marktleider met 24,5% marktaandeel. JOE blikt terug op een sterk voorjaar. De zender blijft verder groeien bij het brede publiek (11,9% marktaandeel op 12+) en klimt ook binnen haar kerndoelgroep 35-59 jaar van 16% naar 16,5%.
De digitale radiozenders Willy en Willy Class X behalen een score van 3,7% marktaandeel. Daarmee blijft Willy het grootste digitale radiomerk in Vlaanderen. Dat alles blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, vrijdag 19 juni 2026, bekendgemaakt werden voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 30 april 2026.
Charlotte Ghekiere, channel director JOE & Willy: 'JOE groeit sterk bij het brede publiek én binnen haar zenderdoelgroep: een mooie erkenning voor de sterke programma’s, vertrouwde stemmen en onze positieve sfeer. Samen met ons hele team blijven we bouwen aan een zender die entertaint, informeert en mensen een goed gevoel geeft. Zo is het fantastisch om te zien hoe acties als ‘De Camper van Sven en Anke’ leven in heel Vlaanderen. Dat enthousiasme geeft ons extra veel goesting om onze luisteraars deze zomer opnieuw te verwelkomen op JOE Parad’Ice Beach: het grootste ijssalon op het strand met live radio en gratis optredens. Ook Willy zit niet stil en kan opnieuw rekenen op haar trouwe fanbase van rockliefhebbers. We zien ze deze zomer graag in Museum M in Leuven voor zomerse radio, gratis optredens, dj-sets, een rock-'n-rommelmarkt en een comedyavond. Van Leuven naar de Italiaanse Dolomieten, want die vormen tijdens onze Willy Escape in oktober een adembenemend decor voor optredens van Belgische topartiesten op unieke locaties, comedy en ‘hike & bike’ in de frisse berglucht. Een onvergetelijke, unieke ervaring voor elke muziekliefhebber.'
Michael Dujardin, channel director Qmusic: 'Het is heel fijn om te zien dat Qmusic blijft bevestigen als tweede grootste radiostation van Vlaanderen, met elke dag meer dan 725.000 trouwe luisteraars die afstemmen op 'Maarten & Dorothee', 'Vincent Live' en onze andere programma’s. Daarnaast blijven we met ruime voorsprong marktleider bij de commerciële doelgroep 18-44. Ons hele team maakt zich klaar voor een mooie zomer, met volgende week De Foute Party in Gent en meteen daarna het Q-Beach House in Oostende, dat opnieuw de deuren opent om honderdduizenden mensen te ontvangen. Dit najaar wordt Qmusic 25 jaar. Dat gaan we uiteraard vieren op een echte 'only Q can do'-manier, maar wat dàt precies wordt vertellen we na de zomer.'
https://qmusic.be/
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