Luistercijfers! Qmusic beleeft beste zomer in meer dan 10 jaar

Qmusic scoort stevig als grootste commerciŽle radiozender van Vlaanderen. De zender heeft er een straffe zomer op zitten met gevestigde waarden als De Foute Party, het Q-Beach House en de Sunset Concerten.

Evenementen die de luisteraars duidelijk kunnen smaken. Dat vertaalt zich ook in de cijfers: met een marktaandeel van 14,5 procent bij het brede publiek (12+) kan Qmusic het hoogste luistercijfer sinds 2015 neerzetten. In de zenderdoelgroep 18-44 beleeft Qmusic de beste zomer in 11 jaar tijd met een marktaandeel van maar liefst 25,3%. Dat blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, woensdag 18 oktober 2023, bekendgemaakt werden voor de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 augustus 2023.

Michael Dujardin, Channel Manager Qmusic: 'Het concept van evenementiële radio, waar Qmusic de grondlegger van is, blijft enorm goed werken en daar zijn we met het hele team bijzonder trots op. Qmusic bereikt de meeste luisteraars en heeft een marktaandeel van meer dan 25% bij alle Vlamingen tussen 18 en 44 jaar. Met dit mooie resultaat staan we ook tijdens deze CIM-meting met ruime voorsprong in pole position binnen onze doelgroep. Dat hebben we te danken aan onze geëngageerde luisteraars die onze DJ's, programma's en acties elke dag opnieuw omarmen. Tijdens de afgelopen maanden stonden bij Qmusic Elke Beller Wint Een Zwembad, De Foute 728, de uitverkochte Foute Party en het Q-Beach House in Oostende centraal.'

Joe bevestigt als derde grootste zender van Vlaanderen en haalt binnen de zenderdoelgroep (35-54) een marktaandeel van 15,1%. Willy is samen met themazender Willy Class X goed voor een mooie 3,1% marktaandeel bij de doelgroep 18-54 en blijft met voorsprong de grootste digitale zender.