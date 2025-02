Luistercijfers! Play Nostalgie ziet resultaat opnieuw groeien en haalt 4,6%

Vandaag heeft het CIM de luistercijfers bekendgemaakt voor de periode september tot en met december 2024. Met die cijfers wordt het jaar 2024 afgesloten. Na de voor Play Nostalgie afwijkende metingen begin 2024 groeide de zender in het najaar voor de tweede maal op een rij stevig door en behaalt ze een marktaandeel van 4,6% in de algemene doelgroep 12+.

In de voor Play Nostalgie belangrijke doelgroep 35-54 is de stijging nog opvallender en behaalt de zender een marktaandeel van 5,9%, een stijging van maar liefst 1,6%.

De groei komt opnieuw voort uit een mooie stijging in dagelijks en wekelijks bereik, gecombineerd met een langere luisterduur. Zusterzender Nostalgie Plus behaalt in deze meting een marktaandeel van 1,1% in de algemene doelgroep 12+. Voor het volledige jaar 2024, van januari tot en met december, behaalt Nostalgie Plus een gemiddeld marktaandeel van 1,4%. In de doelgroep 55+, de kerndoelgroep voor Nostalgie Plus, behaalt de zender een sterk resultaat met een marktaandeel van 1,6%.

Programmadirecteur Robin Vissenaekens: 'We sluiten het jaar af met geweldig nieuws: voor de tweede keer op een rij stijgen onze luistercijfers! Dat bevestigt wat wij al langer weten: Play Nostalgie is dé zender waar de allergrootste hits aller tijden centraal staan en Nostalgie Plus is hét feelgoodstation voor 50-plussers die volop genieten van hun 'golden years' en het leven met een positieve blik bekijken. De aanpassingen die we sinds september in onze programmering hebben doorgevoerd, vallen duidelijk in de smaak bij onze steeds groter wordende groep luisteraars. Dat geeft energie en inspiratie aan het hele radioteam om in 2025 verder te bouwen aan ons verhaal.'