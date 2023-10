Luistercijfers! (Play) Nostalgie verstevigt marktaandeel op kerndoelgroep

Vandaag werden de CIM-cijfers voor de periode mei tot en met augustus 2023 bekendgemaakt. Play Nostalgie, in die periode nog 'Nostalgie', behaalt op de algemene doelgroep 12+ een marktaandeel van 5,8%.

In de kerndoelgroep 35-54 groeit de zender sterk van 5,6% naar 7,1%. Die stijging wordt vooral aangedreven door een sterke groei in luistertijd, van 150 minuten naar 198.

Nostalgie+, de digitale zender die sinds eind september 2023 ook via FM te beluisteren valt, behaalt op de algemene doelgroep 12+ een marktaandeel van 0,6% en groeit in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar sterk in totaalbereik in elke doelgroep.

Station manager Jo Nachtergaele: 'In de zomer wordt er altijd wat anders naar de radio geluisterd, wij zijn dan ook tevreden met deze cijfers. Erg positief is de mooie stap voorwaarts in de voor ons belangrijke doelgroep 35-54, al moet ik erbij zeggen dat we er natuurlijk voor luisteraars van alle leeftijden willen zijn. De cijfers van vandaag bevestigen in elk geval de stevige basis waarop wij eind augustus Play Nostalgie hebben gelanceerd. Uit de positieve input die we van onze luisteraars krijgen, merken we alvast dat we door onze muziek steeds meer mensen met mekaar kunnen verbinden. En ook Nostalgie+ werft weer extra luisteraars ten opzichte van een jaar geleden. Zoiets geeft altijd goesting. We zijn er nog niet, maar we bouwen lustig voort.'