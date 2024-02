Luistercijfers! Play Nostalgie en Nostalgie+ stellen CIM-meting in vraag

Vandaag werden de luistercijfers gepubliceerd voor de periode september-december 2023. Hoewel de resultaten voor de algemene radiomarkt, zoals steeds, relatief stabiel lijken, zijn die van Play Nostalgie en Nostalgie+ op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Play Nostalgie, in de vorige golven bekend onder de naam Nostalgie, haalt in de algemene doelgroep 12+ een marktaandeel van 3,9%, door een verlies van ongeveer 180.000 luisteraars. Zusterzender Nostalgie+ zet langs de andere kant een gigantische stap voorwaarts en behaalt een marktaandeel van 2,3% (komende van 0,6%), door een groei in bereik van … ongeveer 180.000 luisteraars. Zowel in dag-, week- als totaalbereik zien we een zo goed als exacte shift van de ene zender naar de andere.

Station manager Jo Nachtergaele: 'Met de rebranding van Nostalgie naar Play Nostalgie, eind augustus 2023, hebben we een grote stap gezet. Bij dit soort oefeningen calculeer je altijd wel een aanpassingsperiode in, waarbij er ongetwijfeld wat verloop van luisteraars kan zijn. De CIM-cijfers fluctueren bovendien altijd wel wat, maar deze sprongen zijn ook voor het CIM extreem te noemen. Niet alleen is het hoogst ongewoon dat een radiozender 30% van zijn bereik verliest in één golf, nog vreemder wordt het als dit integraal in eigen huis blijft en naar een zender gaat met (bijna) dezelfde naam als de vorige. Uiteraard geloven we heel erg in het potentieel van Nostalgie+, sinds eind september bovendien ook via FM te ontvangen, maar dit resultaat roept toch wel vragen op. Er kunnen dan ook moeilijk conclusies getrokken worden voor Play Nostalgie. Via de rechtstreekse kanalen die we hebben met onze luisteraars zien we net dat we met onze programmering en initiatieven nieuwe en ook steeds meer nieuwe mensen bereiken. Wij zullen hier op korte termijn met het CIM over in overleg gaan, om dit verder te bespreken. Maar eerst komt onze 'TOP 3000' eraan, waar we samen met onze luisteraars erg naar uitkijken.'

In totaal behalen de radiozenders Play Nostalgie, Nostalgie+ en NRJ een marktaandeel van 6,3%, wat min of meer een stabilisering is t.o.v. de resultaten van de vorige golf, voor de periode van mei tot augustus 2024.