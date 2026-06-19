Luistercijfers! Nostalgiezenders in de lift

Het CIM heeft de luistercijfers bekendgemaakt voor de periode januari tot en met april 2026. Voor de derde keer op rij is er groei voor de stations van Mediahuis Radio.

Nostalgie behaalt een marktaandeel van 5,7% en is met een groei van 0,8% de sterkste stijger in de algemene doelgroep 12+. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar groeit Nostalgie met ​ 1,2%. Nostalgie Plus groeit naar zijn hoogste marktaandeel tot dusver en behaalt in de algemene doelgroep 1,9% marktaandeel vs. 1,1% in dezelfde periode vorig jaar.

Nostalgie groeit over de hele dag in zowel bereik als luisterduur. Opvallend daarbij is ook de sterke groei van de ochtendshow met Véronique De Kock. In vergelijking met de vorige meting is er een stijging van maar liefst 36%.

Programmadirecteur Robin Vissenaekens: 'Het is fantastisch om te zien dat steeds meer luisteraars hun weg vinden naar Nostalgie. De sterke resultaten van Nostalgie en de ochtendshow met Véronique De Kock bevestigen dat we iets raken waar mensen vandaag nood aan hebben: een positief gevoel, authentieke verhalen en de soundtrack van hun leven. Nostalgie is vandaag meer dan een radiozender; het is een merk dat het goede gevoel van nu vertaalt naar elke luisteraar. Ik ben bijzonder trots op ons hele team, dat hier elke dag met passie en overtuiging aan bouwt. Deze zomer zetten we meer dan ooit in op dat vakantiegevoel, die warmte en die verbondenheid waar Nostalgie voor staat.'

Nostalgie Plus schrijft een bijzonder mooi groeiverhaal. De zender heeft duidelijk zijn plaats veroverd in het Vlaamse radiolandschap en bereikt vandaag het hoogste marktaandeel uit zijn geschiedenis. Dat de zender daarmee uitgroeit tot één van de grootste nichezenders van Vlaanderen bevestigt dat er een groot publiek is voor de muziek uit de 60s, 70s, 80s en 90s maar ook voor de warmte en de nostalgie waar Nostalgie Plus voor staat.