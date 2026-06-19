Luistercijfers! Nostalgiezenders in de lift
Het CIM heeft de luistercijfers bekendgemaakt voor de periode januari tot en met april 2026. Voor de derde keer op rij is er groei voor de stations van Mediahuis Radio.
Nostalgie behaalt een marktaandeel van 5,7% en is met een groei van 0,8% de sterkste stijger in de algemene doelgroep 12+. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar groeit Nostalgie met 1,2%. Nostalgie Plus groeit naar zijn hoogste marktaandeel tot dusver en behaalt in de algemene doelgroep 1,9% marktaandeel vs. 1,1% in dezelfde periode vorig jaar.
Nostalgie groeit over de hele dag in zowel bereik als luisterduur. Opvallend daarbij is ook de sterke groei van de ochtendshow met Véronique De Kock. In vergelijking met de vorige meting is er een stijging van maar liefst 36%.
Programmadirecteur Robin Vissenaekens: 'Het is fantastisch om te zien dat steeds meer luisteraars hun weg vinden naar Nostalgie. De sterke resultaten van Nostalgie en de ochtendshow met Véronique De Kock bevestigen dat we iets raken waar mensen vandaag nood aan hebben: een positief gevoel, authentieke verhalen en de soundtrack van hun leven. Nostalgie is vandaag meer dan een radiozender; het is een merk dat het goede gevoel van nu vertaalt naar elke luisteraar. Ik ben bijzonder trots op ons hele team, dat hier elke dag met passie en overtuiging aan bouwt. Deze zomer zetten we meer dan ooit in op dat vakantiegevoel, die warmte en die verbondenheid waar Nostalgie voor staat.'
Nostalgie Plus schrijft een bijzonder mooi groeiverhaal. De zender heeft duidelijk zijn plaats veroverd in het Vlaamse radiolandschap en bereikt vandaag het hoogste marktaandeel uit zijn geschiedenis. Dat de zender daarmee uitgroeit tot één van de grootste nichezenders van Vlaanderen bevestigt dat er een groot publiek is voor de muziek uit de 60s, 70s, 80s en 90s maar ook voor de warmte en de nostalgie waar Nostalgie Plus voor staat.
https://nl.nostalgie.be/
Meer artikels over Nostalgie
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- NET5 geeft groen licht voor tweede seizoen 'A.S.S. - Anti Survival Show'
- Maïté, Simen en Christophe krijgen tweede kans in gloednieuwe spin-off 'Blind Getrouwd: Second Chance'
- Pinkpop drie dagen lang overal te volgen bij publieke omroep
- MAX zet koers naar nieuw seizoen 'Skûtsje Journaal'
- Kijkcijfers: dinsdag 16 en woensdsag 17 juni 2026
- 'NPO Cultuur' met Rachel Pouwer op Oerol Festival
- Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
- Ontdek de zomerprogrammering van de Proximus-zenders
- Zoete triomfen en bittere teleurstellingen in 'The Great British Bake Off'
- Maandag in 'Close Up': Kho Liang Ie, ontwerper van zijn tijd
Multimedia SPOTLIGHT
-
Ward Lemmelijn gaat nog een laatste keer Hard!
-
Kijk het sluitstuk van 'Heartstopper' in juli op Neflix!
-
Cupido raakt als nooit tevoren in 'B&B Zoekt Lief'
-
Ruben Van Gucht openhartig in 'Viva La Vida'
-
Kijk 'Suzan & Freek: We Vieren Het Leven' nu bij VTM GO+
-
Eén week voor het WK HYROX stijgt de spanning bij Ward Lemmelijn
-
Sherlock is verdwenen!
-
Bent Van Looy te gast in 'Viva 50'
-
'Telefacts Zomer' deze week in het kielzorg van rapper Ye
-
Daan heeft kopzorgen in 'Blind Gekocht'
-
Mathias gaat uit de kleren in 'Heel Mijn Hart'
-
'Medisch Centrum West' is terug bij VTM
-
De trailer voor de seizoensfinale van 'Thuis' is er!
-
Alex Agnew duikt in het universum van David Bowie op JOE Gold
-
Play lanceert microdrama’s
-
'Single Mom Candice' nieuw op VTM GO
-
Maaike Cafmeyer zonder taboes in 'A-typisch'
-
Kijk de trailer van '2DEZIT' seizoen 5!
-
De Meilandjes klinken op nieuw Italiaans verbouwavontuur
-
Bloedhete tango in finale van 'So You Think You Can Dance'
-
Wie wint 'So You Think You Can Dance'?
-
Herbeleef seizoen 10 van 'The Voice' in drie minuten
-
Erik Van Looy kondigt eerste namen aan van 'De Slimste Mens ter Wereld'
-
VTM haalt 'Expeditie Robinson' terug naar Vlaanderen!
-
Belle Perez komt naar De Foute Party
-
Viktor Verhulst brengt laatste brieven aan Samson terug
-
Maak het mee! De seizoensfinale van 'Familie'
-
'Ex On The Beach: Double Dutch' exclusief te zien op Streamz
-
Kijk eerste beelden van nieuw seizoen 'Ex on the Beach: Double Dutch'
-
Laura krijgt het moeilijk in 'Huis Gemaakt'
Kijktip van de dag
Het putje in de veranda stinkt en Victor ergert zich blauw. Jeanne verplicht Jef het meteen op te lossen. Maar Jef maakt het alleen maar veel erger: er ontsnapt nu ook een dikke groene wolk. Victor en Jeanne zijn ervan overtuigd dat het zeer giftig is.
'De Kotmadam', om 18.25 uur op VTM.