Luistercijfers! Nostalgie zet groei verder

In de algemene doelgroep 12+ behaalde Nostalgie een marktaandeel van 4,9%. Een sterke groei met 0,5% t.o.v. de vorige golf (mei-augustus). In vergelijking met het volledige jaar 2024 groeide Nostalgie in 2025 met 18%, van 3,9% naar 4,6%, wat het station de snelst groeiende speler in het Vlaamse radioland maakt. De groei zit zowel in bereik als luistertijd.

Ook zusterstation Nostalgie Plus doet goede zaken. Met een marktaandeel van 1,6% in de algemene doelgroep 12+ gaat het station licht vooruit (vorige golf 1,5%). Opvallend is ook de sterke groei in de kerndoelgroep 55+, waar Nostalgie Plus een marktaandeel van 2,1% behaalt. In het volledige jaar 2024 scoorde de zender in de algemene doelgroep 12+ gemiddeld 1,4%, in 2025 is dat 1,6%. ​

Programmadirecteur Robin Vissenaekens: 'Wij zijn ontzettend blij met deze duidelijke groei in álle doelgroepen. Het is fantastisch om te zien dat luisteraars ons niet alleen vinden tijdens de week met een nieuwe ochtendshow, maar ook massaal in het non stop 70s, 80s, 90s hitweekend. Luisteraars genieten van onze grootste hits en entertainment, maar blijven vooral voor de positieve vibe die Nostalgie elke dag brengt. We omarmen de nostalgie en brengen mooie herinneringen terug tot leven, met muziek en acties zoals onze 80s-maand in maart met de Top 1500 van de 80s. En nog een nieuwtje, vanaf maandag zal 'Sta op! Met Véronique De Kock' een uur vroeger starten en hoor je haar elke werkdag van 6u tot 9u. Moet het nog gezegd worden hoe trots ik ben op ons radioteam? Absoluut. Wat zij elke dag neerzetten, maakt dit succes mogelijk.'