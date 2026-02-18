'Restaurant Misverstand' opent de deuren voor een nieuw seizoen in Diksmuide
Luisteraar Philippe kraakt de tweede lach van JOE en wordt 19.500 euro rijker
Kijkcijfers: 12, 13, 14 en 15 februari 2026

Luistercijfers! Nostalgie zet groei verder

woensdag 18 februari 2026

In de algemene doelgroep 12+ behaalde Nostalgie een marktaandeel van 4,9%. Een sterke groei met 0,5% t.o.v. de vorige golf (mei-augustus). In vergelijking met het volledige jaar 2024 groeide Nostalgie in 2025 met 18%, van 3,9% naar 4,6%, wat het station de snelst groeiende speler in het Vlaamse radioland maakt. De groei zit zowel in bereik als luistertijd.

Ook zusterstation Nostalgie Plus doet goede zaken. Met een marktaandeel van 1,6% in de algemene doelgroep 12+ gaat het station licht vooruit (vorige golf 1,5%). Opvallend is ook de sterke groei in de kerndoelgroep 55+, waar Nostalgie Plus een marktaandeel van 2,1% behaalt. In het volledige jaar 2024 scoorde de zender in de algemene doelgroep 12+ gemiddeld 1,4%, in 2025 is dat 1,6%. ​


Programmadirecteur Robin Vissenaekens: 'Wij zijn ontzettend blij met deze duidelijke groei in álle doelgroepen. Het is fantastisch om te zien dat luisteraars ons niet alleen vinden tijdens de week met een nieuwe ochtendshow, maar ook massaal in het non stop 70s, 80s, 90s hitweekend. Luisteraars genieten van onze grootste hits en entertainment, maar blijven vooral voor de positieve vibe die Nostalgie elke dag brengt. We omarmen de nostalgie en brengen mooie herinneringen terug tot leven, met muziek en acties zoals onze 80s-maand in maart met de Top 1500 van de 80s. En nog een nieuwtje, vanaf maandag zal 'Sta op! Met Véronique De Kock' een uur vroeger starten en hoor je haar elke werkdag van 6u tot 9u. Moet het nog gezegd worden hoe trots ik ben op ons radioteam? Absoluut. Wat zij elke dag neerzetten, maakt dit succes mogelijk.'


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht Nostalgie
https://nl.nostalgie.be/
Meer artikels over Nostalgie
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Evert loopt nog steeds te treuren over de dood van Willemijn en nu is ook nog een van zijn honden overleden. Ondertussen is Martin nog steeds niet open tegen Cheryl en de therapie van dr. Rossi lijkt niet te helpen. In de winkelstraat wordt Claire opnieuw geconfronteerd met Ernst, zij lijken beiden hun verleden niet los te kunnen laten en Anouk wordt geacht vrijwilligerswerk te doen op de hockeyvereniging van Vlinder.

'Gooische Vrouwen', om 00.05 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:00
    VRT NWS journaal 13u
    13:25
    Het weer (laat)
  • 12:00
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    13:40
    Winterbeelden
  • 13:15
    Monster Shaker
    13:25
    Sisters
  • 13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
    13:30
    Het Weer (middag)
  • 10:40
    Geen uitzending
    13:30
    Helicopter ER
  • 11:45
    Geen uitzending
    14:20
    S.W.A.T.
  • 13:00
    Geen uitzending
    14:45
    Xena: Warrior Princess
  • 09:10
    Geen uitzending
    15:50
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:10
    Geen uitzending
  • 12:35
    De Tafel van Tine
    13:45
    Komen eten
  • 12:50
    Neighbours: A New Chapter
    13:20
    C.S.I. New York
  • 13:05
    Evil
    14:00
    The First 48
  • 12:35
    Botched
    13:30
    De wereld op je bord
  • 12:55
    I Cut Off His Penis: The Truth Behind The Headlines
    13:45
    Forensic Files II
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 13:05
    Het appartement
    13:55
    Met Nederlandse hits naar het komende uur
  • 13:10
    Peppe's Sicilië
  • 13:00
    Murdoch Mysteries
    13:55
    Death Valley
  • 13:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
    14:00
    First Dates Australia
  • 13:00
    NOS Olympische Winterspelen
    22:10
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
  • 13:00
    NOS Journaal
    13:25
    Nieuwsuur
  • 13:10
    Geitje voor een karweitje
    13:17
    Zin in Zappelin