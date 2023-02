Luistercijfers: Nostalgie en Nostalgie+ groeien sterk in bereik

In de CIM-cijfers voor de periode september-december 2022 die zopas werden bekendgemaakt, groeit Nostalgie op de algemene doelgroep 12+ naar een marktaandeel van 6,2% (+ 0,4%). Die stijging wordt vooral aangedreven door een sterke groei in bereik.

Op weekbasis luisteren er zelfs 120.000 luisteraars meer naar Nostalgie t.o.v. de vorige meting. Ook in vergelijking met dezelfde periode, september-december 2021, scoort Nostalgie merkelijk beter in bereik.

Ook de digitale zender Nostalgie+, in mei 2021 gelanceerd voor de actieve 55-plusser als aanvulling op Nostalgie, weet zijn aantal luisteraars merkelijk te verhogen en landt op een totaalbereik van 363.000 luisteraars. Daarmee nestelt de zender zich in de top 5 van de louter digitale zenders.

Station manager Jo Nachtergaele: 'Wij zijn erg tevreden met deze mooie cijfers. Altijd fijn als je steeds meer mensen kan warm maken voor onze dynamische feelgood-zenders. Deze resultaten bevestigen ook wat we via andere wegen als positieve input krijgen: beluisterde streams, app-downloads, web-visits, aantal votes bij muziek-acties, etc. 2022 was een mooi jaar, waarin er opnieuw veel mocht, ook in 2023 gaan we er alles aan doen om samen met onze luisteraars de leukste feelgood radio van het land te maken.'

Netwerkradio NRJ verliest in deze golf wat luisterduur, maar toont groei in totaalbereik.