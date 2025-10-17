Luistercijfers! Nostalgie en Nostalgie Plus blijven stabiel

'Behind The Mask' met Aaron Blommaert als host! Alles wat je moet weten over de start van 'The Masked Singer'!
Vrijdag 17 oktober heeft het CIM de luistercijfers bekendgemaakt voor de periode mei tot en met augustus 2025. Nostalgie en Nostalgie Plus bleven in de algemene doelgroep 12+ met respectievelijk 4,4% en 1,5% stabiel ten opzichte van de vorige meting (periode januari-april 2025).

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, groeit Nostalgie met 0,4% en Nostalgie Plus met 0,2%.


Opvallend is de sterke groei in luistertijd voor Nostalgie, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar luisteren mensen bijna een half uur langer naar het station.

Programmadirecteur Robin Vissenaekens: 'We hebben een mooie lente en zomer achter de rug. Ik ben vooral blij dat onze luisteraars onze mix van de allergrootste hits allertijden écht wel weten te smaken. We merken dat we ook steeds meer aanwezig zijn op de werkvloer, waar we met Nostalgie de perfecte partner zijn om mensen te begeleiden tijdens de drukke werkzaamheden. We blijven uiteraard ook entertainen, sinds september met onze nieuwe dagelijkse ochtendshow van Véronique De Kock en met volgende week de leukste 90’s lijst, onze Top590 en met binnenkort weer meer dan 100 luisteraars die we kunnen blij maken met een uitstap naar Disneyland.'


Persbericht Nostalgie
https://nl.nostalgie.be/
