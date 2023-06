Luistercijfers! Nostalgie bereikt steeds meer luisteraars

In de CIM-cijfers voor de periode januari-april 2023 die zopas werden bekendgemaakt, stijgt Nostalgie op de algemene doelgroep 12+ sterk in dagelijks en wekelijks bereik en scoort daarmee een marktaandeel van 6,1%.

Ook binnen de andere doelgroepen weet Nostalgie steeds meer luisteraars aan zich te binden.

De digitale zender Nostalgie+, in mei 2021 gelanceerd, met focus op de 70s , stijgt sterk in marktaandeel en gaat van 0,6% naar 1,1%. Daarmee klimt Nostalgie+ naar de top 3 van de ​ digital only zenders.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, januari-april 2022, behalen Nostalgie en Nostalgie+ een gecumuleerd marktaandeel van 7,2%. Dat is 0,4% hoger dan vorig jaar.

Station manager, Jo Nachtergaele: 'Wij zijn erg tevreden met deze mooie cijfers en de bevestiging van onze groei. Het hele Nostalgie-team kijkt intussen uit naar de Feelgood Summer, met o.a. onze 'Beach Radio' in Nieuwpoort, 'Festival Fever' waarin we op zoek gaan naar muzikaal talent dat kan schitteren op het podium van ons Beach Festival, net zoals Texas, MIKA, Zara Larsson, Levellers, Billy Ocean en vele andere topartiesten. Laat de zomer maar komen!'

Netwerkradio NRJ blijft stabiel, maar gaat in de jongere doelgroep 25-34 wel van 0,3 naar 0,6% marktaandeel.