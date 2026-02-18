Luistercijfers! Lichte groei voor TOP

TOP bevestigt opnieuw met groei in laatste CIM TOP bevestigt met groei in de laatste CIM-- meting meetperiode van september tot en met december 2025. Het algemene marktaandeel van TOP stijgt naar 1,7%.

Dagelijks bereikt TOP ongeveer 100.000 luisteraars dankzij de eigen formule met verrassende liveradio en uptempo hits. Bij de commerciële doelgroep 1844 jarigen kent TOP een stijging van 4% naar 4,3% in de laatste meetgolf. Daarmee bevestigt TOP zijn plaats in het Vlaamse medialandschap.

Ook online zit TOP in de lift. Tijdens de finale van de Dance TOP 1000 werd in december een nieuw online luisterrecord gebroken bij TOP met meer dan 115.000 unieke online luisteraars. Ook digitale tweelingbroer TOP2 , voor de liefhebbers van elektronische muziek, tekent opnieuw voor een marktaandeel van 0,1% en kent een stijging naar 0,2% bij doelgroep 18-34.

Tomorrowland One World Radio kent een indrukwekkende groei in de doelgroep 18-44 jaar en stijgt van 0,4 % naar 0,7 % en zet daarmee een verdubbeling neer.