'Restaurant Misverstand' opent de deuren voor een nieuw seizoen in Diksmuide
Luisteraar Philippe kraakt de tweede lach van JOE en wordt 19.500 euro rijker
Kijkcijfers: 12, 13, 14 en 15 februari 2026

Luistercijfers! Lichte groei voor TOP

woensdag 18 februari 2026

TOP bevestigt opnieuw met groei in laatste CIM TOP bevestigt met groei in de laatste CIM-- meting meetperiode van september tot en met december 2025. Het algemene marktaandeel van TOP stijgt naar 1,7%.

Dagelijks bereikt TOP ongeveer 100.000 luisteraars dankzij de eigen formule met verrassende liveradio en uptempo hits.  Bij de commerciële doelgroep 1844 jarigen kent TOP een stijging van 4% naar 4,3% in de laatste meetgolf. Daarmee bevestigt TOP zijn plaats in het Vlaamse medialandschap.


Ook online zit TOP in de lift. Tijdens de finale van de Dance TOP 1000 werd in december een nieuw online luisterrecord gebroken bij TOP met meer dan 115.000 unieke online luisteraars. Ook digitale tweelingbroer TOP2 , voor de liefhebbers van elektronische muziek, tekent opnieuw voor een marktaandeel van 0,1% en kent een stijging naar 0,2% bij doelgroep 18-34.

Tomorrowland One World Radio kent een indrukwekkende groei in de doelgroep 18-44 jaar en stijgt van 0,4 % naar 0,7 % en zet daarmee een verdubbeling neer.


Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht TOP
https://topradio.be/
Meer artikels over TOP
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Evert loopt nog steeds te treuren over de dood van Willemijn en nu is ook nog een van zijn honden overleden. Ondertussen is Martin nog steeds niet open tegen Cheryl en de therapie van dr. Rossi lijkt niet te helpen. In de winkelstraat wordt Claire opnieuw geconfronteerd met Ernst, zij lijken beiden hun verleden niet los te kunnen laten en Anouk wordt geacht vrijwilligerswerk te doen op de hockeyvereniging van Vlinder.

'Gooische Vrouwen', om 00.05 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:00
    VRT NWS journaal 13u
    13:25
    Het weer (laat)
  • 12:00
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    13:40
    Winterbeelden
  • 13:15
    Monster Shaker
    13:25
    Sisters
  • 13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
    13:30
    Het Weer (middag)
  • 10:40
    Geen uitzending
    13:30
    Helicopter ER
  • 11:45
    Geen uitzending
    14:20
    S.W.A.T.
  • 13:00
    Geen uitzending
    14:45
    Xena: Warrior Princess
  • 09:10
    Geen uitzending
    15:50
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:10
    Geen uitzending
  • 12:35
    De Tafel van Tine
    13:45
    Komen eten
  • 12:50
    Neighbours: A New Chapter
    13:20
    C.S.I. New York
  • 13:05
    Evil
    14:00
    The First 48
  • 12:35
    Botched
    13:30
    De wereld op je bord
  • 12:55
    I Cut Off His Penis: The Truth Behind The Headlines
    13:45
    Forensic Files II
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 13:05
    Het appartement
    13:55
    Met Nederlandse hits naar het komende uur
  • 13:10
    Peppe's Sicilië
  • 13:00
    Murdoch Mysteries
    13:55
    Death Valley
  • 13:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
    14:00
    First Dates Australia
  • 13:00
    NOS Olympische Winterspelen
    22:10
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
  • 13:00
    NOS Journaal
    13:25
    Nieuwsuur
  • 13:10
    Geitje voor een karweitje
    13:17
    Zin in Zappelin