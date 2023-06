Luistercijfers! Joe groeit sterk door en noteert sterkste resultaat ooit

Joe zet het beste luistercijfer neer sinds de lancering van de zender in 2009. Met 12,2% marktaandeel bij het brede publiek (12+) weet Joe een steeds groter publiek aan zich te binden. Dat blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die werden bekendgemaakt voor de periode van 1 januari tot en met 30 april 2023.

Vooral binnen de leeftijdsgroep van 35-54-jarigen haalt Joe uitstekende resultaten, met een marktaandeel van 16,1%.

Intussen blijft Qmusic stevig op koers. Met een marktaandeel van 23% is de zender marktleider bij de doelgroep van 18 tot 44-jarigen. Qmusic bevestigt ook bij het brede publiek (12+) zijn plaats als de tweede grootste radiozender van Vlaanderen met 12,8% marktaandeel.

Digitale rockzender Willy heeft dan weer een vaste plaats veroverd in het hart van menig muziekliefhebber. Met een marktaandeel van 3,6% bij 18 tot 54-jarige luisteraars kon de radiozender de forse groei die het mocht optekenen in de vorige CIM-meting stevig vasthouden. Bij het brede publiek (12+) bevestigt Willy zijn positie als grootste digital only zender in Vlaanderen. Bovendien kon ook de digitale themazender Willy Class X rekenen op een indrukwekkende start. Op een half jaar tijd kon de zender meteen 0,5% marktaandeel opbouwen (18-54 jarigen). Samen zijn beide zenders goed voor een marktaandeel van niet minder dan 4,1% in de doelgroep 18-54 jarigen.

Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'Joe heeft inmiddels een immense en enthousiaste fanbase verworven. Daar zijn we heel trots op. Heel het Joe-team zet zich elke dag in om meer Vlamingen te bereiken. Met Joe staan we heel dicht bij onze luisteraars, de actieve 40'ers en 50'ers en dat harde werk wordt beloond. Ook deze zomer maakt Joe in Middelkerke live radio met de voeten in het zand.'

Michael Dujardin, channel manager Qmusic: 'Qmusic is met voorsprong marktleider op de 18-44 jarigen, en ons hele team is hier uiteraard erg blij mee. Gedurende de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om elke dag opnieuw honderdduizenden mensen aan ons merk te binden. Denk maar aan de spectaculaire Qube met Maneskin, de gekte rond Het Verboden Woord en recent nog de waanzinnige 10,5 miljoen telefoontjes voor Elke Beller Wint Een Zwembad. We kijken nu vol spanning uit naar De Foute Party volgende week, waarvan alle 18.000 tickets al twee maanden uitverkocht zijn! En uiteraard ook naar de opening van het Q-Beach House in Oostende op 1 juli.'

Charlotte Ghekiere, channel manager Willy: 'De spectaculaire groei die we zagen in de vorige meting vasthouden, was een hele uitdaging. Maar nu doen we met de komst van de extra DAB+ zender Willy Class X erbij zelfs nog beter! Met een fantastisch en gepassioneerd team werken we elke dag hard om liefhebbers van rock in al zijn vormen samen te brengen en de levenslust die uit die muziek voortkomt aan te moedigen. Dat doen we deze zomer zelfs 6 weken live, niet aan de kust, maar vanop het zomerterras van M in Leuven. Het leven rockt niet altijd, maar vandaag zeker en vast wel!'