Luistercijfers! JOE groeit door bij het brede publiek, trouwe fanbase voor Qmusic

Radiozenders Qmusic en JOE bevestigen als tweede en derde grootste zender van Vlaanderen. Ze blijven hun sterke rol vervullen in een markt van veranderende luisterpatronen.

Terwijl Qmusic kan rekenen op een trouwe community en scoort met de beste luisterduur in tien jaar, groeit JOE bij het brede publiek. Ook Willy kan tevreden terugblikken, mede dankzij sterke prestaties van Willy Class X.

Qmusic blijft marktleider bij de 18 tot 44-jarigen. Met een marktaandeel van 25,3 % noteert de zender een lichte stijging ten opzichte van de vorige meting. Daarmee kan ze haar positie als tweede grootste radiozender van Vlaanderen bevestigen. Ook bij het brede publiek (12+) scoort Qmusic sterk met een marktaandeel van 13,6 %. De zender kan rekenen op een trouwe fanbase, wat resulteert in de beste luisterduur van de afgelopen tien jaar.

Met een marktaandeel van 11,8 % bij het brede publiek (12+) verstevigt JOE haar positie als derde grootste zender van Vlaanderen. Binnen de doelgroep van 35 tot 54-jarigen klokt JOE af op een marktaandeel van 13,0 %.

Ook de digitale rockzender Willy mag terugblikken op een geslaagde zomer. Samen met Willy Class X noteert Willy een marktaandeel van 3,5 % en blijft ze daarmee de grootste digital only zender in Vlaanderen.

Dat alles blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, vrijdag 17 oktober 2025, bekendgemaakt werden voor de periode van 1 mei tot en met 31 augustus 2025.

Michael Dujardin, channel director Qmusic: 'De zomer blijft hét moment waarop de zon en de grootste Qmusic-hits naadloos samensmelten tot één sterk geheel. Ook dit jaar was dat opnieuw zo, op de radio, online én in het Q-Beach House in Oostende. We zijn trots dat we blijven bevestigen als het tweede grootste radiostation van het land en in onze kern­doelgroep 18-44 met ruime voorsprong marktleider zijn. Sinds september maken we radio vanuit een gloednieuwe studio, met 'Maarten & Dorothee' opnieuw in de ochtend en 'Vincent Live' in de namiddag. We zijn dus helemaal klaar voor een nieuw radioseizoen vol humor, emotie en grote acties, zoals Vlaanderen dat van Qmusic gewend is.'

Charlotte Ghekiere, channel director JOE en Willy: 'We zijn verheugd om te zien dat JOE een mooie groei optekent bij het brede publiek, zowel vergeleken met een jaar geleden als met de vorige CIM-meting. Ons hoogtepunt afgelopen zomer was JOE Parad’ice Beach, ons gloednieuw ijssalon aan de kust, met live radio, zomerse beleving, goede muziek en heerlijke ijsjes. Met De Cock & De Coninck lanceerden we in augustus onze nieuwe avondspits, en vandaag vieren we de ontknoping van onze Top 2000. Na de herfstvakantie starten we met onze actie Pakje van je Hart, waarmee we zoveel mogelijk kinderen in kansarmoede een kerstcadeau willen bezorgen. En in december maken we traditiegetrouw live radio vanuit het JOE Christmas House op de Antwerpse kerstmarkt. Ook Willy noteert een mooi resultaat en verstevigt zijn positie, zo ook in centrum Leuven waar we voor de derde zomer op rij live radio maakten vanop het Willy-terras. Het najaar begon sterk met onze vertrouwde Willy’s op post en met de Willy 1000. Binnenkort trekken we weer naar de Willy chalet, gevolgd door de New Wave 100 in november en de Staalhard 100 met kerst. We willen onze luisteraars bedanken voor hun vertrouwen en kijken samen uit naar een feestelijke en hartverwarmende eindejaarsperiode bij JOE en Willy.'