Luistercijfers! JOE en Willy breken records in een sterk najaar

Radiozenders JOE en Willy blikken terug op een sterk najaar en tekenen recordcijfers op. Met 12,3% marktaandeel bij het brede publiek (12+) zet JOE het beste luistercijfer neer sinds het ontstaan van de zender in 2009.

Hiermee verstevigt JOE haar prominente positie als derde grootste radiozender in Vlaanderen. Ook binnen de zenderdoelgroep van 35 tot 54-jarigen zet JOE met 15,7% marktaandeel een sterk resultaat neer.

De digitale rockzender Willy groeit door en doet het beter dan ooit tevoren. Met 2,4% marktaandeel bij het brede publiek (12+) noteert ook Willy het beste cijfer sinds de lancering van de zender vijf jaar geleden. Willy blijft daarmee met voorsprong de grootste digital only zender in Vlaanderen. De zender kan op een sterke achterban rekenen en haalt samen met Willy Class X een marktaandeel van 4,5% in de zenderdoelgroep van 18 tot 54-jarigen, het beste resultaat tot nu toe.

Intussen blijft Qmusic stevig op kop in de zenderdoelgroep van 18 tot 44-jarigen, met een marktaandeel van 25,4%. Ook bij het brede publiek (12+) scoort Qmusic opnieuw sterk. Met een marktaandeel van 13,7% bevestigt Qmusic haar positie als tweede grootste radiozender van Vlaanderen.

Dat alles blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, woensdag 19 februari 2025, bekendgemaakt werden voor de periode van 1 september tot en met 31 december.

Michael Dujardin, channel director Qmusic: 'Het najaar bij Qmusic stond bol van de mooie momenten en dat vertaalt zich in een sterk resultaat. De iconische actie Het Geluid hield Vlaanderen wekenlang in de ban, terwijl Q-Pop een onvergetelijke avond opleverde in het Sportpaleis. Ook de Q-Top 1000 was in de kerstvakantie trouw op post met een lijst vol nostalgie en muzikale parels. Daarbovenop maakten onze DJ’s en programmamakers, met op kop Maarten & Dorothee en Kastaar-winnaar Vincent Fierens, elke dag opnieuw straffe radio. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de 1.4 miljoen luisteraars die we wekelijks bereiken, motiveert ons om dit jaar nóg groter te dromen en straffer uit te pakken.'

Charlotte Ghekiere, channel director JOE en Willy: 'Wat een mooi resultaat, het hoogste cijfer ooit voor JOE én Willy op 12+. Het najaar van JOE was druk, met onder meer Anke’s prijzenkast XL, 40 uur Clouseau en de JOE Top 2000. Op de Grote Markt in Antwerpen schitterde ons Christmas House als nooit tevoren en haalden we een recordbedrag op met Pakje van je Hart, waardoor nog meer kinderen in kansarmoede een cadeau kregen onder de kerstboom. En ook voor 2025 hebben we nog heel wat moois in petto. Stay tuned, want Sven en Anke hebben binnenkort groot nieuws…'

'​Ook met Willy breken we records. Als digital only zender verstevigen we ons plekje in het Vlaamse radiolandschap. Onze luisteraars staan graag op met het nieuwe ijzersterke ochtendduo Tomas De Soete en Sien Wynants, in de namiddag stellen ze ook het heerlijke gezelschap van radio-icoon Roos Van Acker duidelijk op prijs. Andere hoogtepunten dit najaar waren de Willy 1000, de Willy Chalet en de Staalhard 100 met Andries Beckers en Alex Agnew. Onlangs vierden we onze vijfde verjaardag, een mooier geschenk dan deze cijfers konden we ons niet wensen… Een dikke dankuwel aan alle Willy’s!'