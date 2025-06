Luistercijfers! groei voor Play Nostalgie en Nostalgie Plus

Play Nostalgie blijft in de algemene doelgroep 12+ stabiel met een marktaandeel van 4,5%, in vergelijking met de vorige meting.

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar boekt Play Nostalgie een groei van maar liefst 1,5%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). De cijfers gaan over de periode januari-april 2025. Zusterstation Nostalgie Plus bevestigt intussen, met opnieuw groei naar een marktaandeel van 1,6%.

In vergelijking met januari-april 2024 is Play Nostalgie de sterkste stijger van de radiomarkt. Ook in zijn kerndoelgroep 35-54 gaat Play Nostalgie stevig vooruit, met een groei van 2,1% naar 5,4%.

Na een moeilijker jaar 2024 is 2025 alvast goed begonnen en vervolgt Play Nostalgie zijn weg naar boven.

Programmadirecteur Robin Vissenaekens: 'Play Nostalgie blijft mensen inspireren en enthousiasmeren, met de beste muziek en de mooiste verhalen. Het is mooi om te zien dat de ingeslagen weg door onze luisteraars wordt gesmaakt. Vandaag hebben we de finale van de Feelgood 70’s Top 500 en vanaf volgende week omarmen we het warme weer met ‘Het Grote Nostalgie Reisbureau’, waar je elk uur een trip kan winnen.'

Play Nostalgie heeft de afgelopen maanden verder ingezet op een stevige en aantrekkelijke programmering. Eerder vandaag kondigde het station de komst van Nathalie Meskens aan. Zij zal de hele zomer vanop Brussels Airport presenteren en er de strafste vakantieverhalen sprokkelen. En ook na de zomer heeft Play Nostalgie grote ambities: dan zal Véronique De Kock elke dag de ochtend presenteren.

Nostalgie Plus bevestigt

Ook Nostalgie Plus, het station waar de jaren ’60 en ’70 centraal staan, zet zijn groeiverhaal voort. In de algemene doelgroep 12+ klimt het van 1,1% naar 1,6%, op hetzelfde niveau als in dezelfde periode vorig jaar. In de doelgroep 55+ scoort Nostalgie Plus een marktaandeel van 2,1% en doet daarmee beter dan concurrenten in hetzelfde segment.

Robin Vissenaekens: 'Nostalgie Plus is een radiozender die steeds meer luisteraars weet te boeien. Bij de groep 55+ was dat al een tijdje zichtbaar, maar ook bij de andere doelgroepen klimt Nostalgie Plus met zijn mix van classics uit de jaren ’60 en ’70 mooi naar boven. We hebben daar met o.m. Bert Geenen, Michel Follet en vanaf september Leen Demaré dan ook legendarische radiomakers zitten die nog niets van hun aantrekkingskracht hebben verloren.'