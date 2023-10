Luisteraars zetten klassieker van Nirvana weer op 1 in tweede 'Willy 1000'

Voor de 'Willy 1000' begon, was er slechts één vraag: pakt Nirvana weer de gouden medaille met 'Smells Like Teen Spirit'? Het antwoord is duidelijk: ja.

Ook tijdens de tweede editie van de 'Willy 1000' kreeg het nummer de meeste stemmen van de luisteraars. Niet alleen dat, want de grungeband rond Kurt Cobain verscheen daarnaast ook het vaakst in de lijst: maar liefst vijftien keer was Nirvana te horen in de 'Willy 1000'.

Ook al blijft Nirvana steevast op 1 staan, de top 10 kent dit jaar wel wat verschuivingen. 'Chop Suey!' van System Of A Down en 'Sabotage' van Beastie Boys moeten dit jaar plaats maken voor ‘Heroes’ van David Bowie (die van 29 naar 9 gaat) en ‘Mia’ van Gorki (die zomaar even van 16 naar 5 gaat). ‘Killing In The Name’ van Rage Against The Machine stijgt van 4 naar 3. ‘A Forest’ van The Cure valt zo uit de top 3 van de 'Willy 1000' en ook ‘Master Of Puppets’ (6) van Metallica doet haasje over met ‘Mr. Brightside’ (7) van The Killers. De zilveren medaille gaat ook dit jaar weer naar ‘Black’ van Pearl Jam.

Aan Belgen in de top 100 geen gebrek. Elf Belgische nummers pakten een postje in de hoogste regionen van de lijst, waarvan Gorki met ‘Mia’ op nummer 5 het hoogst staat. Verder kon de 'Willy 1000' rekenen op meer dan 50 nieuwe nummers in de lijst.

Het is duidelijk dat de trouwe luisteraars van Willy een uitstekende en gevarieerde smaak hebben: van ‘Rooster’ van Alice In Chains’ tot ‘Hey Jude’ van The Beatles en van ‘In The Air Tonight’ van Phil Collins tot ‘Naïef’ van Meltheads. Zowel de klassiekers, de underdogs als de echt harde metalplaten kwamen aan bod. Het zorgde voor een enorm eclectische lijst.

De volledige 'Willy 1000' is te herbekijken en te herbeluisteren via de app of via willy.radio.

Top 10 van de 'Willy 1000'

1. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

2. Pearl Jam - Black

3. The Cure - A Forest

4. Rage Against The Machine - Killing In The Name

5. Gorki - Mia

6. Metallica - Master Of Puppets

7. The Killers - Mr. Brightside

8. Foo Fighters - Everlong

9. David Bowie - Heroes

10. Tool - Schism