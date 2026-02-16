Pascale Naessens sluit het seizoen van 'De Columbus' af met een verrassende klim
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Luisteraar Philippe kraakt de tweede lach van JOE en wordt 19.500 euro rijker

maandag 16 februari 2026

19.500 euro! Met dat indrukwekkende bedrag op zak keert JOE-luisteraar Philippe uit Schepdaal huiswaarts. Na wekenlang speurwerk wist hij niemand minder dan comedian Mohsin Abbas te ontmaskeren als De Lach.

'Ja, ja jaaa! Nog geen idee wat ik ermee ga doen, maar gisteren aan de keukentafel waren de kinderen bezig over reizen naar Japan en Australië', klinkt het vol ongeloof bij Philippe.




logo vtm4 vtm

Advocate Kate McQuean krijgt doodsbedreigingen. Ze stapt naar de ­politie waar ze kan rekenen op de steun van detective Max Kirkpatrick. Hij besluit haar in veiligheid te brengen in een afgelegen motel, maar ook daar weten haar belagers haar te vinden. Zelfs de hulp van zijn collega-agenten en de FBI mag niet baten. Max vertrouwt niemand meer en neemt zelf de touwtjes in handen om Kate te redden.

'Fair Game', film uit 1995 met oa. Cindy Crawford, om 20.35 uur op VTM 4.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:30
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    15:15
    Clips
  • 13:40
    Winterbeelden
    16:00
    Radio 1: De Wereld Vandaag
  • 13:55
    Where's Chicky?
  • 13:40
    Familie
    14:15
    Wittekerke
  • 13:35
    Helicopter ER
    14:30
    De Alarmcentrale: Pech Onderweg
  • 11:50
    Geen uitzending
    14:30
    S.W.A.T.
  • 13:00
    Geen uitzending
    14:40
    Xena: Warrior Princess
  • 08:40
    Geen uitzending
    15:40
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:05
    Geen uitzending
  • 13:50
    De Tafel van de Week
    14:25
    Bake Off Vlaanderen
  • 13:55
    Fame
    16:15
    Grey's Anatomy
  • 13:15
    Swamp People
    16:45
    Brooklyn Nine-Nine
  • 13:45
    Soep!
    14:00
    De Gezonde Goesting
  • 13:50
    Forensic Files II
    14:15
    Snapped
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 13:53
    Roger
    14:00
    PUUR Schlager
  • 13:35
    Guten Appetit
    14:30
    Sarah's Sweet Table
  • 13:50
    Art Detectives
    14:50
    The Wives
  • 13:55
    First Dates Australia
    15:00
    Paradise
  • 13:30
    NOS Olympische Winterspelen
    21:25
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
  • 13:20
    Hasans Wereld
    14:00
    NOS Journaal
  • 13:55
    DORA
    14:05
    Het betoverde dorp van Pinokkio