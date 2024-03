Luister vanaf maandag naar de 'Play Nostalgie TOP 3000'

Maandagochtend is het zover: ergens in Vlaanderen zal een Play Nostalgie-luisteraar op de startknop van de 'TOP 3000' drukken. Waar die knop staat, hoor je bij 'Team Ochtend' op maandag 11 maart.

Bart De Raes: 'Onze app ontplofte de afgelopen dagen bijna met massaal veel reacties en suggesties voor de 'TOP 3000'. Dit wordt echt een lijst van de Play Nostalgie luisteraar. Het leek ons dan ook zeer gepast om de 'TOP 3000' te laten openen door een luisteraar. Hoe we dat doen, dat hoor je maandagochtend.'

En dan kan het feest beginnen! Drie weken hoor je de allerbeste songs uit de voorbije decennia en tellen we af naar nummer één. Zal het Bohemian Rhapsody van Queen zijn? En hoeveel verschilt de nieuwe 'TOP 3000' van de vorige? Je hoort het vanaf 11 maart en al zeker op de finaledag, vrijdag 29 maart. Dan nodigt Play Nostalgie alle 'TOP 3000'-stemmers ook uit om samen af te tellen naar de nummer één. Play Nostalgie zendt live uit vanuit Café Eldorado in Humbeek, bij Brussel. En daarna trakteert de zender haar luisteraars op een spetterende After Show met TOP GUNS en Play Nostalgie DJ’s!

Maar eerst is het volop genieten van de 'TOP 3000' zelf. En de luisteraars zijn tijdens de stemronde de volgorde van vorig jaar grondig door elkaar aan het gooien. Met wellicht een aantal verrassende resultaten. Stemmen kan nog tot zondag 18.00 uur. En vanaf maandag... Luisteren wanneer jouw favorieten voorbijkomen!