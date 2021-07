Lotte Vermeir nieuwe netmanager Eén en Canvas, Lin Delcour adjunct-netmanager

Lotte Vermeir en Lin Delcour gaan En en Canvas leiden, respectievelijk als netmanager en adjunct-netmanager. Ze starten samen op 1 augustus. Met Lotte en Lin volgen twee ervaren VRT-collega's Olivier Goris op, hij nam onlangs als netmanager afscheid van de VRT.

Lotte Vermeir (36) werkt sinds 2008 voor de VRT. Ze was onder meer Hoofd van de VRT-studiedienst, vanuit die rol kent ze het veranderend mediagedrag van de Vlaming door en door. In 2015 ging ze aan de slag als rechterhand van Olivier Goris bij het netmanagement van Eén en Canvas. Van daaruit heeft Lotte mee VRT NU uitgebouwd en sinds kort was ze verantwoordelijk voor de digitale strategie en de digitale portfolio van de VRT. Samen met Karen Donders (Directeur Publieke opdracht) onderhandelde ze mee aan de nieuwe beheersovereenkomst. Door nu terug te keren naar Eén en Canvas wil Lotte zich inzetten om de Vlaamse mediagebruiker nog beter te bedienen met deze sterke merken, zowel digitaal als lineair.

Lin Delcour (38) volgt als aanbodsverantwoordelijke sinds 2018 zowel interne als externe projecten en programma’s voor Eén en Canvas op. Als voormalig programmamaker begeleidt ze producties zoals 'Het Huis', 'Als Je Eens Wist', 'De Ideale Wereld', 'De Kemping' en 'Iedereen Beroemd'. In 2005 begon Lin als journalist bij VRT NWS op de redacties van 'Koppen', 'Het Journaal' en verschillende verkiezingsprogramma’s. Na vier jaar eindredactie bij 'Koppen' tekende ze mee de vernieuwing van 'Panorama' tot het onderzoeksprogramma 'Pano' uit.

Nu gaan Lotte en Lin met Ricus Jansegers (Algemeen directeur Content) en de teams van Eén en Canvas uitzoeken hoe ze de samenwerking rond deze sterke merken het best organiseren: hoe gaan we de uitdagingen voor de toekomst aan? Hoe stemmen we het aanbod van Eén en Canvas nog beter af op de noden van het publiek? Hoe zetten we in op het toenemend belang van VRT NU? Voor het antwoord op die vragen gaan Lotte en Lin in gesprek met intern en extern talent.

Lotte Vermeir: 'Ik had de afgelopen jaren het genoegen om mee te mogen bouwen aan Eén en Canvas. Ik kijk er naar uit om dit werk verder te zetten, samen met onze sterke teams, interne en externe makers en onze gezichten. We blijven inzetten op topprogramma’s die onze publieke meerwaarde waarmaken. Daarnaast kijk ik er naar uit om vanuit deze krachtige merken mee te bouwen aan onze digitale toekomst. VRT NU, Eén en Canvas zullen meer dan ooit op elkaar ingespeeld zijn.'

Lin Delcour: 'Lotte en ik werkten de voorbije drie jaar al fijn samen en ik kijk er dan ook naar uit om samen verder te bouwen aan de sterktes van Eén en Canvas. Samen met de interne medewerkers en de externe productiehuizen wil ik impact, verbinding en maatschappelijke meerwaarde blijven garanderen in ons aanbod.'

Ricus Jansegers, Algemeen directeur Content: 'Met Lotte en Lin kan ik rekenen op een sterke tandem die beschikt over een uitgebreid netwerk binnen en buiten VRT. Ze voelen onze publieke opdracht perfect aan en hebben de ervaring om de meest kwalitatieve programma’s te laten ontwikkelen, bestellen en vervolgens op de juiste plek aan te bieden. Door haar ervaring weet Lotte hoe ze ons lineair en digitale aanbod nog beter kan laten renderen. Samen met Lin vormt ze een topteam met topervaring én veel ambitie.'