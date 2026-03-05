Lloyd Byloos nieuwe directeur van RTL Belgium Radio
RTL Belgium is verheugd de benoeming van Lloyd Byloos tot Radio Media Director aan te kondigen, die op 1 augustus 2026 van kracht wordt. Hij volgt Frédéric Herbays op, die tot die datum leiding zal blijven geven aan zijn teams om de overgang en de continuïteit van de lopende projecten te verzekeren. Deze zorgvuldig voorbereide evolutie past in het kader van de transformatieplannen.
Met 15 jaar ervaring in alle aspecten van de radio zal Lloyd zich inzetten om de ontwikkeling van de radiozenders van RTL Belgium te versnellen.
Lloyd Byloos, algemeen directeur van Fun Radio & LN Radio: 'Ik ben trots en enthousiast om bij RTL Belgium aan de slag te gaan. Dankzij mijn 15 jaar bij FUN RADIO, waar ik verschillende functies heb bekleed, van presentator tot algemeen directeur, heb ik een geïntegreerde visie op de radio als medium ontwikkeld: op redactioneel, strategisch, menselijk en financieel vlak. Vandaag begint een nieuw hoofdstuk, een nieuw avontuur, met dezelfde passie en ambitie om sterke merken en toegewijde teams te laten groeien. Frédéric opvolgen is een stimulerende uitdaging: ik wil voortbouwen op deze solide basis om onze groei te versnellen.'
Na drieënhalf jaar aan het hoofd van RTL Belgium heeft Frédéric Herbays besloten zich terug te trekken om zich aan nieuwe projecten te wijden. Gedurende deze bijna vier jaar zijn onder zijn impuls talrijke structurele veranderingen doorgevoerd om het leiderschap van Radio Contact te consolideren en de transformatie van bel RTL in gang te zetten: een nieuwe branding voor Radio Contact, de lancering van Radio Contact Max, de creatie van nieuwe formats zoals de Playlist de Tonton, de lancering van nieuwe radiostudio's, de transformatie van bel RTL naar een eenvoudiger aanbod met een meer uitgesproken muzikale identiteit en de digitale transitie van de radiozenders.
Frédéric Herbays, Radio Media Director, RTL Belgium: 'Na meer dan 35 jaar in de radio, waarvan het laatste decennium in leidinggevende functies, ben ik van mening dat ik aan het einde van een managementcyclus ben gekomen en heb ik besloten om me terug te trekken. Ik ben blij dat ik deze intense ervaring heb mogen delen met Guillaume Collard en de teams van RTL Belgium, die ik hartelijk bedank. Al die jaren heb ik vaak mijn professionele engagement boven mijn gezinsleven gesteld. Het is nu tijd om dat om te draaien en plaats te maken voor Lloyd, die ik het allerbeste toewens. Ik zal echter blijven proberen om ‘radioactief’ te blijven door me te concentreren op meer gerichte opdrachten en projecten.'
Guillaume Collard, CEO, RTL Belgium: 'Ik ben verheugd Lloyd te mogen verwelkomen. Hij zal zich inzetten om het leiderschap van Radio Contact te versterken en de prestaties van bel RTL een boost te geven. Zijn energie en daadkracht zijn waardevolle troeven om onze toekomstige uitdagingen aan te gaan. Ik wil ook Fred hartelijk bedanken voor de drieënhalf jaar die hij bij ons heeft gewerkt. Zijn onwankelbare passie voor radio, zijn loyaliteit en zijn vele prestaties waren waardevolle troeven voor RTL Belgium.'
