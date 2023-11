Liesa & Larissa sluiten feestelijke Disneyland Win Week af met verrassing van formaat!

Wat een magische dagen bij Play Nostalgie! De hele week gaven de dj's van 's ochtends tot 's avonds gezinsverblijven weg naar Disneyland Parijs.

Luisteraars konden mee op muzikale zoektocht naar Disneyland-figuren en meespelen via de app. En dat deden ze … massaal!

'Bij sommige Magische Disney-spelmomenten kregen we in een paar minuutjes meer dan 10.000 berichten. Woensdagavond zorgde Pinocchio zelfs voor een crash van onze app!', vertelt Larissa Roose, die toen in de studio zat.

De Win Week werd vanmorgen feestelijk afgesloten bij 'Liesa & Larissa Live' in Play Zuid. In een razend spannende Disneyland-quiz nam centrale gast Francisco Schuster het op voor luisteraar Yari. Hij speelde tegen Anke uit het publiek in Play Zuid. Het was Anke Hendrickx uit Aalst die won en met haar gezin een luxeverblijf in Disneyland Parijs tegemoet gaat. Maar daarmee was onze magische Disneyland Win Week nog niet ten einde. Ook de hele studio - vol families met kinderen - werd getrakteerd op tickets voor Disneyland Parijs.

Liesa Naert: 'Het is hier sowieso al elke zaterdag een hele gezellige start van het weekend, maar vandaag was het toch heel bijzonder… Zoveel blije kindergezichten, dat was echt hartverwarmend mooi.'

Station manager Jo Nachtergaele vult aan: 'Heel fijn dat zovele mensen de weg naar Play Nostalgie, onze app en het Instagram-kanaal vinden. Maar ik ben vooral trots op die vele ontzettend mooie radiomomenten die we deze week konden horen. Samen met onze luisteraars maakten we echt magische radio.'