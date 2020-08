Let Love Begin: DIT zijn de kandidaten van 'Love Island 2020'!

10 Vlaamse en Nederlandse singles gaan vanaf maandag 31 augustus in het zonnige Spanje op zoek naar ware liefde. Vorig seizoen hielden acht kandidaten een relatie over aan hun liefdesavontuur.

En de liefde viert nog steeds hoogtij bij lovebirds en winnaars van Love Island 2019 Denzel en Aleksandra. Vandaag maken jullie kennis met de nieuwe kandidaten.

Lisa, Axel, Mattheüs, Josephine-Charlotte, Giuliano, Raphaëlla, Imen, Mert, Joan en Remco zijn binnenkort geen onbekenden meer: hun liefdesavonturen volgen we elke dag op VIJF. Deze Islanders moeten zich volledig openstellen voor de liefde én ook de harten van de kijkers zien te veroveren. Zij bepalen namelijk welke deelnemers in de show blijven, maar ook welk stel ze willen kronen tot het sterkste koppel van het eiland.

Lisa (25 jaar, Izegem)

'Ik heb al één grote liefde in mijn leven, mijn papegaai.'

Playboy model Lisa uit Izegem ziet er misschien uit als the girl next door, maar niets is minder waar. De ondeugende zorgkundige heeft namelijk op de cover van playboy gestaan. De perfecte match in het leven heeft Lisa nog niet gevonden, ze heeft wel al één grote liefde, haar papegaai. Wie zal deze crazy bird lady kunnen versieren?

Axel (24 jaar, Wijgmaal)

'Mijn ideale toekomst? Huisje kopen, kindjes, gewoon precies zoals het hoort.'

De stelling van Pythagoras leren? De 24-jarige Axel uit Wijgmaal leert het de dames in de 'Love Island-'villa maar al te graag. Voor de leerlingen van deze wiskundeleraar is het soms moeilijk om bij de les te blijven, want zeg nu zelf: misschien is hij wel de knapste wiskundeleraar van de Lage Landen.

Axel krijgt genoeg aandacht van de dames, maar echte liefde heeft hij nog niet gevonden. Met zijn luisterend oor en gevoeligheid waagt hij zijn kans op Love Island en wie weet, kan dit wel leiden tot zijn ideale toekomst.

Josephine - Charlotte (20 jaar, Kuurne)

'Ik ben klaar met jongetjes, ik wil hier een echte man vinden!'

De 20-jarige Josephine- Charlotte ziet dit avontuur helemaal zitten. Het enthousiaste model afkomstig uit Kuurne zegt wat ze denkt en staat graag in de spotlight. Ze is hard to get en laat de mannen dus graag zweten, een tweede kans geeft ze niet: 'Mannen die me dumpen, hebben achteraf altijd spijt', aldus Josephine-Charlotte.

Mattheüs (23 jaar, Sint Truiden)

'Ik mis de liefde en wil me graag settelen.'

De 23-jarige Mattheüs uit Sint-Truiden is personal trainer, profvoetballer in Kroatië en een echte romanticus. De half Braziliaanse, half Belgische hunk spreekt vloeiend Portugees en heeft een verborgen zangtalent waarmee hij heel wat vrouwenharten kan veroveren. Familie is alles voor hem en daarom gaat hij op het eiland ook op zoek naar de vrouw van zijn leven.

Giuliano (27 jaar, Overpelt)

Als we de 27-jarige Giuliano uit Overpelt mogen geloven, is hij de ideale schoonzoon, maar wel een ondeugende. Vrouwen vallen voornamelijk voor zijn mooie ogen en kookkunsten. De Italiaanse hunk runt het familierestaurant in België en kan je dus perfect verwennen met een lekkere pasta of pizza. Eens je zijn hart kan veroveren is hij trouw en zal hij je behandelen als een echte prinses.

Raphaëlla (21 jaar, Waterloo)

De 21-jarige Raphaëlla uit Waterloo is prettig gestoord en zegt overal ja op.Hoe anderen over haar denken, maakt haar dan ook niets uit. Bij deze pittige en enthousiaste event studente hoeven mannen niet aan te komen met goedkope openingszinnen, daar trapt ze niet in. Wat zoekt ze dan wel? Eigenschappen als lief en loyaal zijn voor deze ex-miss Waals-Brabant het allerbelangrijkst.

Imen (25 jaar, Noord -Brabant)

'Ik mis liefde in mijn leven en zoek iemand om mee te knuffelen.'

De goedlachse 25-jarige Imen omschrijf je het best met de woorden druk, vrolijk en een beetje gek. Met een cocktailtje in de hand voelt de Brabantse make-up artist zich het gelukkigst: 'Ik hou van dansen en sta nooit stil.' Op liefdesvlak heeft ze de man van haar dromen nog niet gevonden, maar ze weet echter wel wat ze wil: 'Ik wil zeker trouwen en kinderen krijgen!'

Mert (20 jaar, Lochem)

'Ik wil proeven, ruiken en voelen wat liefde is.'

De voetballer uit Lochem is nog nooit verliefd geweest. Hij wil dan ook via 'Love Island' het meisjes van zijn leven ontmoeten. Het mooiste zou zijn als hij iemand mee naar huis kan nemen om voor te stellen aan zijn ouders. Deze gevoelige jongen van Turkse afkomst omschrijft zichzelf als ijdel en gaat elke week naar de kapper, want hoe beter hij eruit ziet, hoe beter hij in zijn vel zit. Meiden, hou je vast, want deze voetballer is van plan om te gaan scoren!

Joan (25 jaar, Amsterdam-Noord)

De 25 jarige hostess en DJ flirt graag met mannen, maar heeft tot nu toe nog niemand gevonden die perfect bij haar past. Ze kan niet wachten om haar moves in te zetten in de villa. De half-Indonesische schone heeft wel een paar voorwaarden voor haar toekomstige man: 'Hij moet mijn droge humor kunnen waarderen en tegen al mijn geklets kunnen'. Of de vlinders in haar buik nog werken? Dat gaat ze uitzoeken op 'Love Island'.

Remco (25 jaar, Utrecht)

'Ik ben snel uitgekeken op iemand en denk dan, moet ik hier mijn hele leven mee samen zijn?'

Remco is een echte surfdude. Zeg je water, dan zeg je Remco. Hij is afkomstig uit Utrecht en is verslaafd aan watersport, maar hij houdt zeker ook nog van iets anders: vrouwen. De 25-jarige knapperd krijgt genoeg aandacht, maar heeft de juiste nog niet gevonden. Wel wil hij nog altijd geloven in de ware en blijft hij net zo lang zoeken tot hij zijn droomvrouw gevonden heeft.

'Love Island', vanaf 31 augustus op VIJF.