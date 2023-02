'Les yeux de ma mère' van Arno verkozen tot beste Belgische nummer in 'Belpop 100'

Net als vorig jaar hebben de luisteraars van Radio 1 Les yeux de ma mère van Arno verkozen tot beste Belgische song aller tijden. Ayco Duyster en Floris Daelemans maakten dat bekend aan het einde van de marathonuitzending 'Belpop 100' vanuit Oostende, niet toevallig de thuisstad van le plus beau.

Ruimtevaarder van Kommil Foo eindigde op een tweede plaats. Ploegsteert van Het Zesde Metaal vervolledigt de Top 3.

Nieuwkomer in de Top 10 L’enfer van Stromae strandde op een vijfde plaats, terwijl Twee meisjes van Raymond van het Groenwoud een rentree maakte bij de hoogste tien op nummer negen.

Weetjes

- Arno, Stromae en dEUS stonden met 4 liedjes in de lijst. Jacques Brel en Stijn Meuris hadden er elk 3.

- De hoogste nieuwkomer was Naïef van Meltheads, meteen ook het meest recente lied.

- Sterkste stijger was Sylvie Kreusch die met Walk walk maar liefst 50 plaatsen steeg naar nummer 29.

- Grootste daler was Lieve Jacoba van Kris De Bruyne, die 58 plaatsen naar beneden tuimelde. - Het was trouwens een "teleurstellende" editie voor de fans van Kris. Van de vijf noteringen vorig jaar schoten er nu slechts 2 over.

- In de Top 100 stonden 53 Engelstalige, 31 Nederlandstalige, 14 Franstalige liedjes en 2 instrumentale.

- Merkwaardig: vier liedjes die in alle vorige 20 edities van de Belpop 100 stonden zijn nu verdwenen: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen (Wannes Van de Velde), Le plat pays (Jacques Brel), Inch Allah (Adamo) en Irene (De Mens).

Top 10

1. Arno - Les yeux de ma mère

2. Kommil Foo - Ruimtevaarder

3. Het Zesde Metaal - Ploegsteert

4. Kris De Bruyne - Amsterdam

5. Stromae - L' enfer

6. T.C. Matic - O La La La

7. Gorki - Mia

8. dEUS - Instant Street

9. Raymond van het Groenewoud - Twee meisjes

10. Red Zebra - I Can't Live in a Living Room