'Les yeux de ma mère' van Arno op 1 in de 'Radio 1 Belpop 100'

De week van de Belgische muziek is traditioneel pas voorbij als Radio 1​ 'De Belpop 100' heeft uitgezonden. Daarvoor trok de zender naar Oostende, één van de wonderlijke muzieksteden die ons land rijk is.

Vlak voor 18 uur konden Floris Daelemans en Ayco Duyster, die de lijst een dag lang presenteerden, bekend maken dat 'Les yeux de ma mère’ van Arno voor de luisteraars van Radio 1 het beste Belgische nummer aller tijden is. Het is al voor de vierde keer op rij dat dit nummer op de eerste plaats eindigt.

De hele week van de Belgische muziek stuurden duizenden mensen hun Belgische top 3 in. Zij stemden in totaal op meer dan 2300 verschillende titels. Zoals gewoonlijk mocht er tot kort voor het einde van de lijst nog uit de nummers uit de top 10 gekozen worden, om zo de definitieve volgorde vast te leggen.

In die top 10 was ‘Headhunter’ van Front 242 de opvallendste stijger. Kort na het afscheidsconcert van de legendarische eightiesband stonden ze voor het eerst zo ver vooraan. Front 242 eindigde op nummer 4. Ook hun ‘No shuffle’ haalde trouwens de lijst.

dEUS stond dit jaar het meest in 'De Belpop 100', maar liefst 5 keer, met ‘The Architect’, ‘Roses’, ‘Nothing really ends’, Suds and Soda’ en in de top 10 als hoogste op 8 ‘Instant Street’.

Stromae had 4 noteringen, met ‘Formidable’op plaats 10. 4 Belgische artiesten haalden de lijst met 3 verschillende nummers: Jacques Brel, Stijn Meuris (met Monza en Noordkaap), Raymond van het Groenewoud en Arno (solo en met T.C. Matic).

‘Walk Walk’ van Sylvie Kreusch was op 24 het hoogste nummer uit het lopende decennium, ook Tamino, Loverman, Meltheads, Warhaus, Balthazar en The Haunted Youth veroverden een plaatsje. ​

Van de 100 nummers werden er dit jaar 22 door vrouwen gezongen. ​

Dit was de top 10 van 2025:

1. Arno - Les yeux de ma mère

2. Gorki - Mia

3. Het Zesde Metaal - Ploegsteert

4. Front 242 - Headhunter

5. Kommil Foo - Ruimtevaarder

6. Daan - Housewife

7. Raymond van het Groenewoud - Twee meisjes

8. dEUS - Instant Street

9. T.C. Matic - O La La La

10. Stromae - Formidable