Lefgozer Dominique Persoone laat een tattoo zetten in 'Waarheid Durven of Doen'

Maandag start bij VTM 'Waarheid Durven of Doen', een fris programma waarin bekende gezichten zorgen voor ongedwongen amusement. De spits wordt afgebeten door Kamal Kharmach, Dominique Persoone, Bart KaŽll en Julie Van den Steen.

Bart Kaëll komt als eerste aan in de villa in Oostkamp en heeft al behoorlijk wat stress: 'Ik hou niet zo heel erg veel van verrassingen en wil altijd alles op voorhand weten want ik ben een echte controlefreak.' Pech voor hem, want het is net de bedoeling van het programma om voor verrassingen te zorgen. Als tweede komt Julie Van den Steen aan, met koude handen want zij zorgt voor het (ijs)dessert vanavond. 'Hey, sexy people!' klinkt het stoer bij de derde gast, Dominique Persoone. Maar ook hij heeft stress: 'Ik zat er zó mee in: stel je voor dat je hier toekomt en de gasten niet kent, of dat het politiekers zijn...'

Kamal Kharmach maakt het viertal compleet en zorgt voor de aperitiefhapjes… gemaakt door zijn mama die hij al meteen ter hulp moet roepen om te weten hoe lang ze in de oven moeten staan.

Tussen de gerechten door volgen ook de eerste opdrachten en vragen: 'Wat kan jij dat een ander niet kan?' of het eten van een pikante peper. Bij de vraag hoeveel er op hun zichtrekening staat, dekt Bart Kaëll zich al meteen in: 'Mij hebben ze geleerd over drie dingen niet te praten aan tafel: geldzaken, politiek en godsdienst'. Maar dat is buiten Kamal gerekend die via een app wél te zien krijgt hoeveel er op de rekening van Bart staat.

Ondertussen is het al na 23.00 uur en wordt er gepolst naar hoe en wanneer ze verwekt werden. Dominique belt naar zijn papa en het antwoord is op zijn minst verrassend te noemen: 'In de telefooncentrale van het Sint-Janshospitaal waar ik studeerde en waar mijn lief - jouw mama - telefoniste was.'

De strafste opdracht wordt voor het einde gehouden: welke lefgozer durft ter plaatse een tattoo te zetten? Dominique Persoone twijfelt niet te lang en beslist de uitdaging aan te gaan… Welke tattoo het wordt, ontdekt de kijker in 'Waarheid Durven of Doen' op maandag 19 juli om 21.15 uur bij VTM.

De afleveringen van 'Waarheid Durven of Doen' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.