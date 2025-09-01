Leen Demaré brengt iconisch programma 'Vrouwentongen' terug op Nostalgie Plus

Nostalgie Plus brengt een absolute klassieker terug op de radio: 'Vrouwentongen' met Leen Demaré. Het iconische programma dat in de jaren '90 een generatie luisteraars mee vormde, is vanaf 1 september opnieuw te horen elke weekdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Nostalgie Plus maakt zo zijn unieke mix van muziek uit de 60’s, 70’s, 80’s en een vleugje 90’s nog rijker, daarnaast krijgen de luisteraars de vertrouwde stem en stijl van Leen Demaré in het nieuwe lifestyle magazineprogramma Vrouwentongen.

Zo gaat Leen de luisteraars elke dag helpen bij het koken, samen met jonge chef Timon Michiels, bekend van het vleesrestaurant Carcasse in Koksijde. Daarnaast komt filmman Wout van het Nieuwsblad elke week langs om de belangrijkste nieuwe films en series te bespreken, is er foldervreter Chris die de beste promo’s in de winkels op een rij zet en zoomt Leen ook elke week in op een leuke plek in Vlaanderen die je moet bezocht hebben, de betere uittip dus.

'Vrouwentongen' was een populair radioprogramma op Radio Donna (VRT). Leen Demaré begon het te presenteren in 1997 en maakte er in 8 jaar tijd een legendarische radioshow van, die bij veel mensen is blijven hangen. Ook toen was het een radiomagazine, met onder meer de dagelijkse actuaquiz Hemelse Modder, de eerste stapjes van Jeroen Meus in de media, maar ook de kookrubriek Happy Cooker van Felice en een item rond mode met Ghislaine Nuytten.

Leen Demaré: ''Vrouwentongen' nieuw leven inblazen vind ik echt wel te gek. Met alle ingrediënten die het programma 25 jaar geleden zo populair maakten. Ingrediënten die mijn leven kruiden: koken, lezen, film, trips maken en nog wat bijleren om mee te zijn met de jonge gasten. Ik hoop dat mijn luisteraars er evenveel van zullen genieten als ik!'

Uniek station met unieke programmatie

Nostalgie Plus zet ook in het nieuwe radioseizoen in op een sterke dagprogrammatie, met intussen een knap team van radio-iconen. Naast Leen Demaré kan je er ook volgende namen horen: Michel Follet, Bert Geenen, Dominique Crommen, Johan Henneman, Sebastian Decrop, Serge Hadermann in het weekend, Tony Talboom, Ann Grutman en Margriet Hermans komt opnieuw straffe verhalen vertellen met haar dochter Celien. Met die affiche bewijst Nostalgie Plus dat ervaring, vakmanschap en liefde voor muziek de sleutel zijn voor tijdloze radio.

Programmadirecteur Robin Vissenaekens: 'Wie in de jaren ‘90 met Radio Donna is opgegroeid, zal zich meteen thuis voelen bij Nostalgie Plus. Het succesteam van toen staat opnieuw in zijn volle kracht: vertrouwde stemmen, een schat aan radiokennis en een onverwoestbare passie voor muziek. Nostalgie Plus brengt die magie van Donna terug, nu voor een nieuw tijdperk, met frisse energie en tegelijk de warmte van vroeger.'

Nostalgie Plus is de kleine zus van radiostation Nostalgie en groeit stilaan zelf uit tot hét feelgoodstation voor muziekliefhebbers van de grootste klassiekers uit de 60’s, 70’s, 80’s en een tikje 90’s. Bovendien onderscheidt het zich als station met een volledige dagprogrammatie, dat zowel via FM als DAB+ te horen is.

Het station krijgt in het nieuwe seizoen een fris, nieuw jasje qua look en feel, en maakt zo nog meer de verbinding tussen de grootste klassiekers en de tijd van nu. Nostalgie Plus wil het station zijn waar muziekherinneringen tot leven komen en zet daarom in op sterke programma’s, iconische radiostemmen en een unieke programmatie op FM en DAB+.