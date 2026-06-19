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Leen De Witte neemt afscheid van 'De Ochtend' op Radio 1

Leen De Witte neemt afscheid van 'De Ochtend' op Radio 1

vrijdag 19 juni 2026
Foto: VRT NWS - © VRT 2026

Vanaf september zal Leen De Witte niet langer 'De Ochtend' op Radio 1 presenteren. Leen presenteerde 'De Ochtend' sinds 2021 afwisselend met Ruth Joos en zal zich nu als VRT NWS-expert opnieuw helemaal focussen op de Europese Unie.

Helen Goedgebeur van de justitieredactie zal vanaf september de fakkel van Leen De Witte overnemen en het ochtendteam versterken. Helen zal in de weken dat ze niet voor 'De Ochtend' werkt, ook aan de slag blijven als expert justitie bij VRT NWS. Jasper Verhulst en Jeroen Reygaert blijven de andere vertrouwde ochtendstemmen, naast Ruth Joos of Helen Goedgebeur in de Radio 1-studio.


Hoofdredactie VRT NWS: 'Leen heeft 'De Ochtend' de voorbije jaren samen met Ruth op koers gehouden in bijzonder boeiende nieuwstijden. Het is een kunst om complexe nieuwsverhalen op een heldere manier te delen met luisteraars die aan hun dag beginnen. We willen Leen uitdrukkelijk bedanken voor haar inzet en vakmanschap in de vroege ochtenduren.'

Leen De Witte: 'Afscheid nemen van het mooiste radioblok dat er is – en het geweldige team achter 'De Ochtend'- maakt me uiteraard een beetje droef. Maar ik ben vooral dankbaar dat ik naast de onevenaarbare Ruth Joos onze luisteraars door vaak woelige tijden mocht loodsen. Na vijf jaar roept Europa luider dan ooit en ruil ik de strakke wekker in voor het onregelmatige ritme van Europese verslaggever.'

Helen Goedgebeur werkt sinds 2018 als expert justitie bij VRT NWS en brengt verslag uit voor radio en televisie. Als gerechtsverslaggever maakt ze reportages over spraakmakende processen in binnen- als buitenland. Ze presenteerde mee 'De Zevende Dag' en is host van de VRT NWS-podcast 'Onder ons: Crimi'. Vanaf september mag Helen extra vroeg uit de veren als presentator van 'De Ochtend'.

Helen Goedgebeur: 'Ruth Joos fluisterde afgelopen week nog in mijn oor: 'Dit is de mooiste job ter wereld'. Helemaal klaar om dat vanaf september te ontdekken! Ik ervaar het daarom als een hele eer om naast Ruth dit ochtendblok te mogen presenteren, en dat samen met een fantastisch redactieteam.'

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