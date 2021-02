'Leef!' met James Cooke vanaf 22 februari op Play4

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

James Cooke maakt zes portretten van mensen die willen blijven genieten ...tot hun laatste dag! Zodat ze nooit vergeten worden. Vanaf maandag 22 februari om 20.35 op Play4.

John, Lien, Sylvia, Dimitri, Evy en Wouter. Zes heel verschillende mensen die allemaal zo ontzettend graag leven, maar waar een ziekte er anders over besliste. Hun tijd is beperkt. Binnenkort zullen ze voorgoed afscheid moeten nemen van hun familie en vrienden. Maar niet zonder een laatste bijzonder mooie en tastbare herinnering te maken voor zij die achterblijven.

Ze laten James Cooke enkele dagen binnen in hun leven om een portret te filmen. Een souvenir om steeds opnieuw te bekijken. Samen met hen vervult hij ook een mooie laatste wens. Want dicht bij hen ontdekt James hoe liefde, vriendschap, humor en hoop een mens kunnen optillen als tijd plots heel kostbaar wordt.

De levensgenieters:

James raakte afgelopen jaar bevriend met zes levensgenieters. En genieten blijven ze doen. Tot hun laatste dag. Ook al komt die dag voor hen snel dichterbij. Hij maakte hun portret. Zodat ze nooit echt vergeten worden.

Dimitri is 39 jaar en getrouwd met Stefanie. Samen met hun twee dochters wonen ze in Poelkapelle. Zes jaar geleden kreeg hij leukemie. Hij werd hiervoor behandeld met een beenmergtransplantatie, maar helaas stoot zijn lichaam die donor af. Genezen is niet mogelijk.

Dimitri overleed een half jaar geleden.

John is 62 jaar, vader, gescheiden en makelaar in hart en nieren. John overwon twee kankers. Maar, een half jaar geleden vond men toch weer uitzaaiingen in z’n longen. John koos ervoor om zich niet meer te laten behandelen en zijn laatste maanden volop te be-léven.

John nam recent afscheid van het leven.

Evy is 35 en heeft een dochtertje van 9, Amy Rose. Evy werd geboren met een hartafwijking. Haar jeugd bracht ze door in het ziekenhuis. Op haar 22e kreeg ze een donorhart, maar ook dat hart bleek een afwijking te hebben en er volgden nog veel meer operaties. Maar Evy is ook moe gestreden. En ze roept de behandelingen een halt toe.

Nu leeft ze in een onzekere bonustijd.

Lien is 37 en heeft een dochterje van 7, Jasmijn. In 2019 kreeg Lien te horen dat ze een zeldzame vorm van galwegkanker heeft. Volgens de dokters heeft ze op dat moment nog maximum 2 jaar te leven. Lien wilt in de tijd die ze nog heeft er nog zoveel mogelijk zijn voor Jasmijn. Haar levensvreugde is indrukwekkend.

Een paar maanden na de ontmoeting verliest Lien haar zo moedige strijd.

Wouter, een gepassioneerd muzikant van 53 vormt samen met zijn geliefde vrouw Krista een nieuw samengesteld gezin met 6 kinderen. Tien jaar geleden overwon hij blaaskanker en zeven jaar later ook darmkanker. Maar een jaar geleden stak de gemene ziekte terug de kop op. Het verdict was keihard: nog maximum 6 maanden te leven.

Intussen overleed Wouter aan de gevolgen van kanker.

Sylvia is een warme vrouw met een groot hart en vele vrienden. Ze is net geen 40 jaar en getrouwd met Rachid. Samen hebben ze twee zonen, Youssri en Redouan. Drie jaar geleden, bij de geboorte van Youssri, werd er bij Sylvia terminale lever- en darmkanker ontdekt.

Sylvia overleefde de prognose van de dokters al enkele keren. En blijft vechten voor haar leven.

'Leef!' is een humaninterestreeks van James Cooke en productiehuis Dedsit. Vanaf maandag 22 februari om 20.35 uur op Play4.