Laura Tesoro maakt eerste Engelstalige cover voor Raymond & Vrienden

Voor Het jaar van Raymond vraagt Radio 2 elke maand aan een Vlaamse artiest om een cover te maken van een nummer uit het rijke oeuvre van Raymond van het Groenewoud. Deze maand komt de cover van de benjamien van artiesten die met het werk van Raymond aan de slag zijn gegaan: Laura Tesoro.

Na Bart Herman, Paul Michiels, Bart Kaëll en Yevgueni, Bart Peeters en Tom Vanstiphout zet nu ook Laura hem muzikaal in de bloemetjes. Dat doet ze met de eerste Engelstalige cover in de reeks: 'Brussels by night'.

Laura Tesoro geeft grif toe dat ze in haar zoektocht het repertoire van de zanger nog meer ontdekt heeft. 'Ik kende wel wat grote hits, maar een Raymond-kenner ben ik zeker niet. Ik weet uiteraard dat het een grote meneer is en hij heeft ook al eens iets heel liefs over me gezegd tegen mijn manager.' In haar zoektocht belandde Laura bij het nummer 'Brussels by night'.

Laura Tesoro: 'Het is een prachtig nummer en omdat ik alleen in het Engels zing geraakte ik sowieso al weg met de titel.'

Laura stelde zonet in 'De Madammen' haar unieke cover van 'Brussels by night' voor. Raymond was erbij, luisterde mee en was enthousiast over Laura's versie.

Raymond van het Groenewoud: 'Ik vind het heel goed dat het nummer totaal anders is. Dat vind ik net de troef. De wereld die gecreëerd wordt door de extra stemmen en begeleiding is echt schoon. Het refrein krijgt zo een eigen leven, heel intrigerend.'