Laura Tesoro, Gustaph en Regi geven startschot voor tropische muzikale zomer aan het Q-Beach House in Oostende

Het aftellen naar een Q-zomer boordevol live muziek, straffe live radio, tropical vibes, zomerse tapas en frisse Q-Cocktails kan beginnen!

Op zaterdag 29 juni zwaait Qmusic opnieuw de deuren van het Q-Beach House in Oostende open. Niemand minder dan Laura Tesoro, Gustaph en Regi warmen tijdens de feestelijke opening het strand van Oostende muzikaal op en zetten met live optredens de toon voor een zwoele, muzikale zomer aan het Q-Beach House. Dat maakten de drie artiesten zojuist zelf bekend bij Q-dj Tom De Cock.

Heel de zomer lang - van zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september - brengen de Q-dj’s luisteraars en bezoekers naar tropische sferen met live radio vanuit het Q-Beach House in Oostende. Iedereen is tussen 10u00 en 22u00 welkom om de Q-dj’s live aan het werk te zien, met de tenen in het zand te genieten van Sunset Concerten en live optredens van nationale en internationale artiesten en met een Q-Cocktail of mocktail in de hand de zalige tropical vibes aan het strand van Oostende op te snuiven.