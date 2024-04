Laatste 1000 tickets voor de 'Foute Party' gaan de deur uit

'Slechts 1000 tickets over voor de 'Foute Party' van Qmusic!' Dat kondigden Q-dj's Maarten & Dorothee maandag aan. Al 18.000 party animals kochten hun ticket om op vrijdag 28 juni helemaal los te gaan op de meest foute muziek in Flanders Expo Gent.

En niet alleen de tickets vliegen de deur uit, ook aan de line-up werden zonet nog verschillende nieuwe namen toegevoegd. Zo mogen feestvierders hun basketsloefkes van onder het stof halen voor de 'krapullekesdag' van K.I.A. vs Sam Gooris, laat Mega Mindy iedereen vliegen als een vogel, brengt Marco Schuitmaker zijn hit ‘Engelbewaarder’ en kan een dj-set van Dorothee Vegas & Like Maarten niet ontbreken.

Eerder tekenden ook Las Ketchup, Willy Sommers, Get Ready, Lasgo en Ruslana al present voor het zotste feestje van het jaar. Deze nationale en internationale kleppers brengen live hun grootste en beste foute hits in Flanders Expo Gent op vrijdag 28 juni. De laatste 1000 tickets voor de 'Foute Party' zijn beschikbaar via Qmusic.be.