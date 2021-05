Kobe Ilsen & Viktor Verhulst lanceren debuutsingle met Jan Smit, James Cooke en Gert Verhulst

We kennen Kobe Ilsen en Viktor Verhulst vooral als televisiepresentatoren, maar de twee zijn in normale tijden tijdens weekends vaak terug te vinden achter een draaitafel. Als dj-duo 'Ilsen en Verhulst' stonden ze eerder al in de dj-booth op grote festivals, in clubs en op fuiven. Nu komen ze met hun debuutsingle.

'Vóór corona holden we elke week van de opnameset naar een dj-set. Nu hadden we plots tijd óver op vrijdag- en zaterdagavonden en dus hebben we de laatste maanden gefocust op de productionele kant van muziek. We wilden iets van onszelf uitbrengen', aldus Kobe en Viktor. Het resultaat is 'Mooi zo', mét de stemmen van James Cooke, Gert Verhulst en Jan Smit. Het nummer komt uit op dinsdag 25 mei – dan brengt het vijftal het lied in 'De Cooke & Verhulst Show' op Play4.

Het begon als een uit de hand gelopen grap: de muziekcarrière van Kobe Ilsen en Viktor Verhulst. Maar intussen nemen Kobe Ilsen en Viktor Verhulst die carrière erg serieus. Van plaatjes draaien in clubs, ging het naar remixen producen voor radiozender MNM. En nu vond het duo het tijd voor een eigen single én bestormen ze de hitlijsten met 'Mooi zo'. Een aanstekelijk nummer over vriendschap, maar ook hét lied van de nieuwe vrijheid.

Nederlandstalig, vlot meezingbaar én het nodigt uit tot dansen. Niemand minder dan het trio James Cooke, Gert Verhulst én de Nederlandse Jan Smit zong het lied in.

Kobe Ilsen: 'Viktor en ik waren al even aan het werken aan een eigen single, We hadden de melodie, de sfeer én een muziektekst – geschreven door Jaap Reesema - maar nog niemand om het nummer in te zingen. Want Viktor en ik hebben veel kwaliteiten (lacht), maar zingen is daar niet één van. Eind april was ik te gast in de televisieshow van Gert en James. Na de uitzending bleven we nog even napraten over ons muzikale project. En rijpte het idee om met Gert, James én Jan Smit aan de slag te gaan.'

Gert Verhulst: 'In 2019 maakten James en ik al eens een nummer met Jan Smit, na zijn passage op de Evanna. 'Altijd' is een echte oorwurm die nog steeds wordt meegezongen. Dat was zó leuk dat we daar graag een vervolg aan wilden breien. De voorzet om voor ons te kiezen hebben we wel zelf moeten geven. Geen seconde hebben ze aan ons gedacht. Straffer nog: ze vroegen of we niet iemand kenden.' (lacht)

James Cooke: 'Het nummer is zo’n oorwurm. We hebben onszelf een beetje opgedrongen aan Kobe en Viktor. Maar van zodra we de melodie hoorden, wísten we: dit is iets voor ons!'

Viktor Verhulst: 'Na alle ellende met het virus weten we nu wat écht belangrijk is: familiebanden en vriendschappen die we intenser dan ooit beleefd hebben. Ik hoop vooral dat de mensen die levensvreugde vinden waar we anderhalf jaar naar gesnakt hebben. Dit wordt het lied van de nieuwe vrijheid.'

Oproep videoclip

Het vijftal lanceert meteen ook een oproep. Voor de videoclip zoeken ze filmpjes waarin mensen toosten met een glas. Hoe? Gewoon jezelf (horizontaal) filmen wanneer je met je vrienden een glaasje drinkt. 'Proost-filmpjes' inzenden kan via e-mail: mooizo@ilsenenverhulst.be.

Jan & Alleman

Op zaterdag 22 januari 2022 kan je voor de 2de keer in het Antwerpse Sportpaleis terecht voor Jan Smit zijn 'Jan & Alleman'-concert. Met zijn liveband kan je meezingen met Jan Smit zijn grootste hits. Ook Gert Verhulst en James Cooke zijn van de partij. Samen met Jan zingen zij hun gemeenschappelijke hitsingle 'Altijd' en vervoegen ze het populaire dj-duo Viktor Verhulst & Kobe Ilsen voor een live-versie van hun debuutsingle 'Mooi zo'. Het 'Jan & Alleman'-concert van Jan Smit wordt opnieuw een unieke Sportpaleisavond met heel wat verrassende gasten, waarvan Jan er binnenkort nog enkele bekendmaakt. Tickets kan je bestellen op www.ticketkopen.eu of 070/345.345 (Max. €0,30/Min). Het concert is een organisatie van House of Entertainment.